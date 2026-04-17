Gligorić poručio: Novi tender za rasvjetu najštetniji ugovor u istoriji Banjaluke

Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković ne odustaje od "paprenog" tendera za uličnu rasvjetu, pa ga je ponovo raspisao i to ovaj put u vrijednosti od 35,4 miliona KM, a koji apsolutno nije u interesu Grada, rekao je odbornik SPS-a u Skupštini grada Banjaluka, Saša Gligorić.

Za razliku od prethodnog, poništenog tendera, Grad je ovaj put u tenderu za nabavku rasvjete po ESCO modelu zatražio da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM. Poništenim tenderom traženo je da taj promet bude 60 miliona, piše Kapital.

Iako je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila u potpunosti tender za izgradnju javne rasvjete u Banjaluci vrijedan 35 miliona maraka koji je Stanivuković dodijelio konzorcijumu koji predvodi zagrebačka kompanija „Končar“, Stanivuković nije odustao od ovog tendera.

“Sijalice ulične rasvjete u gradu Banjaluci po cijeni od 35.000.000 KM je projekat, koji apsolutno nije u interesu gradu i realizacija ovog projekta biće jedan od najštetnijih ugovora u istoriji grada Banjaluka”, navodi Gligorić.

Gligorić podsjeća, kako su se odbornici još u junu 2025. godine usaglasili da je projekat nabavke ulične rasvjete preskup i da Banjaluka ima druge prioritete te da ovaj postupak pogoduje unaprijed dogovorenom izvođaču, a ne građanima Banjaluke.

“Uslovi tendera su takvi da se isključe domaći izvođači, da vrijednost projekta odstupa od projekata i studija koje je Grad naručio i platio, a po kojima se taj posao može završiti za 13,4 miliona KM, odnosno za 22 miliona KM manje”, nastavlja Gligorić i dodaje da je u Skupštini Grada u više navrata zajedno sa odbornicima koalicije predvodio kritike vezane za ovaj projekat te da sve ono što su utvdili ujedno se nalazi u Odluci kancelarije za razmatranje žalbi potvrđeno i da je sam postupak i poništen.

“To gradonačelnika i gradsku upravu nije spriječilo da ponovo raspiše ovaj postupak, a o kome ću svakako diskutovati kritički iz istih razloga na Skupštini”, zaključuje Gligorić.