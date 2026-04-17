Stanivuković ponovo raspisao tender za rasvjetu od 35 miliona KM

U jeku galame oko posječenih stabala na obali Vrbasa, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ponovo je raspisao tender za izgradnju javne rasvjete vrijedan 35,4 miliona KM sa PDV-om.

Za razliku od prethodnog, poništenog tendera, Grad je ovaj put u tenderu za nabavku rasvjete po ESCO modelu zatražio da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM. Poništenim tenderom traženo je da taj promet bude 60 miliona, piše Kapital.

"Ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje finansijska sredstva za izvršenje ugovora u iznosu od minimalno 15 miliona KM ili odgovarajućoj protuvrijednnosti u valuti sjedišta ponuđača", stoji u tenderu.

Takođe, novim tenderom od ponuđača se traži i da su u prethodnih pet godina ugovorili ili izvršili najmanje pet ugovora sa istim ili sličnim predmetom kao što je predmet ove nabavke.

Zahtijevaju i da ponuđač ima više zaposlenih inženjera elektrotehnike sa odgovarajućim licencama, kao i jednog građevinskog inženjera.

Zatražili su i da ponuđač zapošljava 20 radnika elektrostruke, deset rukovaoca korpom sa autodizalicom, sedam radnika građevinske struke, kao i dva rukovaoca građevinskim mašinama sa odgovarajućim sertifikatama.

Traže i da zbog kompleksnosti radova firma koja će raditi ovaj posao posjeduje i vozilo za prevoz materijala sa dizalicom, kamion minimalne nosivosti 5,5 tona, deset autodizalica sa korpom visine minimalno 12 metara, kao i jednu autodizalicu sa korpom minimalne visine 22 metra, kao i vozilo za prevoz ljudi i opreme, sa minimalno 7 sjedećih mjesta.

Rok za prijem i otvaranje ponuda je 2. jun ove godine.

Podsjećamo, u oktobru pretprošle godine pisano je da će posao vrijedan 35 miliona KM biti dodijeljen zagrebačkom „Končaru“.

Prema idejnom projektu za adaptaciju i nadogradnju sistema javne rasvjete bilo je potrebno 13,4 miliona KM, što je višestruko manje od 35,4 miliona koliko je vrijednost tendera koji je raspisao gradonačelnik Draško Stanivuković.

Taj tender Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je polovinom februara ove godine, a Stanivuković je nedugo zatim najavio da će raspisati novi što se danas I dogodilo.