Veliki dio Banjaluke ostaje u mraku, provjerite da li je i vaša ulica na spisku

Zbog planiranih radova na elektromreži, danas će doći do privremenih prekida u snabdijevanju električnom energijom u brojnim banjalučkim ulicama i naseljima.

Prema najavama iz preduzeća "Elektrokrajina", najduža isključenja planirana su u periodu od 08.30 do 14.30 za dijelove naselja Agino Selo i Bočac.

Nešto kraći zastoji očekuju mještane sljedećih lokacija:

Od 09.00 do 12.00: Struje neće biti u dijelovima ulica Igmanska, Moslovačka, Romanijska, Zelengorska i Rade Marjanca.

Od 09.00 do 13.00: Bez napona će ostati potrošači u dijelovima naselja Rekavice i Krupa na Vrbasu.

Najobimniji radovi izvodiće se u terminu od 09.00 do 14.00, kada će bez struje biti ulice Ljevčanska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića. U istom periodu, planirana su isključenja i u naseljima Javorani, Bastasi, Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani.