Danas slavimo Istočni petak: Vjeruje se da ova voda donosi iscjeljenje

17.04.2026 06:46

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Istočni petak, za koji se vjeruje da je jedan od najljepših praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici.

Istočni petak u narodu se drugačije naziva Svijetli ili čak Trapavi petak, zbog čitave Trapave sedmice. Ovaj dan se slavi petog dana po Vaskrsu, a vjekovima je bio i ostao simbol nade, zdravlja i duhovne obnove.

Naziv Istočni petak potiče od drevne predaje vezane za čudotvorni izvor u blizini Carigrada, poznat kao "Živonosni istočnik".

Prema predanju, vizantijski car Lav Veliki je još prije nego što je postao vladar, u šumi kraj Carigrada naišao na slijepog čovjeka. Po Božijem nadahnuću, pronašao je izvor, umio slijepca i dao mu da pije, nakon čega je čovjek progledao. U znak zahvalnosti, Lav je kasnije na tom mjestu podigao crkvu posvećenu Presvetoj Bogorodici. Vijek kasnije, car Justinijan, nakon što je i sam doživio iscjeljenje, obnovio je i proširio hram, učvrstivši njegov značaj u hrišćanskoj tradiciji.

Istočni petak je praznik koji je duboko ukorijenjen u narodu, naročito na jugu Srbije, u krajevima oko Niša i Pirota. Tog dana vjernici se od ranog jutra okupljaju kod najbližih izvora ili vodica, umivaju se, piju vodu i vjeruju u njenu ljekovitost.

Kaže se da voda tog dana ima moć da iscijeli od mnogih bolesti: od očnih problema, duševnih tegoba, neplodnosti, do težih oboljenja poput tumora i sušice.

U nekim selima se za ovaj praznik farbaju jaja, slično kao za Vaskrs, ali su ona namijenjena preminulima i odnose se na grobove u Pobusani ponedjeljak nakon praznika. U Popovom polju, žene na Svijetli petak ne rade teže poslove, poštujući običaj i vjerovanje u svetost tog dana.

Iako se slavi tiho i u duhu molitve, Svijetli petak donosi i radost, bere se proljećno cvijeće, okupljaju se porodice, a voda postaje simbol duhovnog i tjelesnog očišćenja. Povratak kući sa izvora kasno uveče simboliše završetak jednog svetog dana, ispunjenog nadom u zdravlje i boljitak.

U vremenu kada nam je snaga prirode i vjere potrebnija nego ikad, Istočni petak podsjeća da čuda ne moraju biti daleka, ponekad skrivena u kapima čiste izvorske vode, prenosi Informer.

