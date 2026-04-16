UN poziva na istragu Epstinovih fajlova zbog navoda o trgovini djevojčica i žena

Stručnjaci Ujedinjenih nacija pozvali su na odgovornost za optužbe o trgovini ljudima sadržane u dokumentima povezanim sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom. Istovremeno, upozorili su na permanentno nasilje koje proizilazi iz „patrijarhalnih sistema moći“, piše agencija Anadolija .

„Duboko smo zabrinuti zbog vjerodostojnih tvrdnji u 'Epštajnovim papirima' o sistematskoj trgovini mladim ženama i djevojčicama radi seksualne eksploatacije i pozivamo na potpunu i transparentnu istragu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Dokazi o decenijama zlostavljanja

U saopštenju se navodi da navodi u dosijeima improvizuju visoke političare, javne ličnosti i vodeće svjetske poslovne ljude. Naglašeno je da dokumenti sadrže šokantne dokaze o trgovini djevojkama i mladim ženama preko međunarodnih granica, praksi koja traje decenijama.

„Komercijalizacija i brutalizacija tijela mladih žena i djevojaka, otkrivene u medijskim izvještajima, kao i objavljivanje bezličnih slika djece u jadnim i ranjivim položajima, moraju se objasniti“, rekli su stručnjaci.

Neadekvatan odgovor

Takođe su naglasili da je trgovina djecom i mladim ženama ozbiljan zločin i ozbiljno kršenje ljudskih prava. „Duboko smo zabrinuti što je odgovor država i pravosudnih vlasti bio potpuno neadekvatan - nesrazmeran hitnosti i težini navodnih zločina, kao i patnji žrtava i preživjelih“, rekli su.

U saopštenju se naglašava da neuspjeh u obezbjeđivanju odgovornosti održava „kulturu nekažnjivosti“ koja nesrazmerno šteti ženama i djevojčicama i potkopava princip jednake zaštite zagarantovan međunarodnim pravom ljudskih prava.

Stručnjaci su podsjetili da države imaju pozitivnu obavezu prema međunarodnom pravu da spreče trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, kao i da identifikuju, pomognu i zaštite žrtve.

Objavljeni dokumenti i recenzije

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od tri miliona stranica dokumenata, 2.000 video snimaka i 180.000 fotografija u skladu sa Zakonom o transparentnosti dosijea Epštajna, koji je stupio na snagu u novembru prošle godine.

Materijali uključuju transkripte velike porote i istražne dosijee, ali mnoge stranice su i dalje značajno redigovane. Preživjeli i porodice žrtava rekli su da saopštenje nije ispunilo zakonske zahtjeve i da je izostavilo ključne informacije.

Podsjećanja radi, pokojno osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epštajn pronađen je mrtav u zatvoru u Njujorku 2019. godine. Izvršio je samoubistvo dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu maloletnim djevojkama radi seksualne eksploatacije.

