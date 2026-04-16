Logo
Large banner

UN poziva na istragu Epstinovih fajlova zbog navoda o trgovini djevojčica i žena

Autor:

ATV
16.04.2026 22:42

Komentari:

0
Foto: Tanjug/New York State Sex Offender Registry via AP

Stručnjaci Ujedinjenih nacija pozvali su na odgovornost za optužbe o trgovini ljudima sadržane u dokumentima povezanim sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom. Istovremeno, upozorili su na permanentno nasilje koje proizilazi iz „patrijarhalnih sistema moći“, piše agencija Anadolija .

„Duboko smo zabrinuti zbog vjerodostojnih tvrdnji u 'Epštajnovim papirima' o sistematskoj trgovini mladim ženama i djevojčicama radi seksualne eksploatacije i pozivamo na potpunu i transparentnu istragu“, navodi se u njihovom saopštenju.

Dokazi o decenijama zlostavljanja

U saopštenju se navodi da navodi u dosijeima improvizuju visoke političare, javne ličnosti i vodeće svjetske poslovne ljude. Naglašeno je da dokumenti sadrže šokantne dokaze o trgovini djevojkama i mladim ženama preko međunarodnih granica, praksi koja traje decenijama.

„Komercijalizacija i brutalizacija tijela mladih žena i djevojaka, otkrivene u medijskim izvještajima, kao i objavljivanje bezličnih slika djece u jadnim i ranjivim položajima, moraju se objasniti“, rekli su stručnjaci.

Neadekvatan odgovor

Takođe su naglasili da je trgovina djecom i mladim ženama ozbiljan zločin i ozbiljno kršenje ljudskih prava. „Duboko smo zabrinuti što je odgovor država i pravosudnih vlasti bio potpuno neadekvatan - nesrazmeran hitnosti i težini navodnih zločina, kao i patnji žrtava i preživjelih“, rekli su.

U saopštenju se naglašava da neuspjeh u obezbjeđivanju odgovornosti održava „kulturu nekažnjivosti“ koja nesrazmerno šteti ženama i djevojčicama i potkopava princip jednake zaštite zagarantovan međunarodnim pravom ljudskih prava.

Stručnjaci su podsjetili da države imaju pozitivnu obavezu prema međunarodnom pravu da spreče trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, kao i da identifikuju, pomognu i zaštite žrtve.

Objavljeni dokumenti i recenzije

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od tri miliona stranica dokumenata, 2.000 video snimaka i 180.000 fotografija u skladu sa Zakonom o transparentnosti dosijea Epštajna, koji je stupio na snagu u novembru prošle godine.

Materijali uključuju transkripte velike porote i istražne dosijee, ali mnoge stranice su i dalje značajno redigovane. Preživjeli i porodice žrtava rekli su da saopštenje nije ispunilo zakonske zahtjeve i da je izostavilo ključne informacije.

Podsjećanja radi, pokojno osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epštajn pronađen je mrtav u zatvoru u Njujorku 2019. godine. Izvršio je samoubistvo dok je čekao suđenje po federalnim optužbama za trgovinu maloletnim djevojkama radi seksualne eksploatacije.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

Ujedinjene nacije

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Ubjedljiv poraz Zvezde

22

55

Melina Galić se sutra udaje za milionera! Evo gdje će se održati vjenčanje

22

53

Ovi horoskopski znakovi najviše ogovarju

22

42

UN poziva na istragu Epstinovih fajlova zbog navoda o trgovini djevojčica i žena

22

40

Poznat uzrok smrti TV voditeljke Alme Huskić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner