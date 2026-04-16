Stižu na Bliski istok; Njemačka planira da rasporedi vojsku?

Njemačka bi, nakon završetka borbi u Iran, mogla da pošalje minolovce kako bi doprinijela obezbjeđivanju Hormuškog moreuza, rekao je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

On je uoči sutrašnje videokonferencije na visokom nivou posvećenoj situaciji oko Hormuškog moreuza naveo da bi Njemačka mogla da rasporedi i prateći brod i izviđački avion, prenosi Bild.

Dodao je, međutim, da konačna odluka tek treba da bude donijeta.

"Koordinirao sam ovaj stav unutar savezne vlade. Međutim, to zavisi od mandata UN, odluke kabineta i odobrenja Bundestaga. Još smo daleko od toga", rekao je Merc.

Vladini izvori rekli su ranije za Zidojče cajtung da bi Nemačka mogla da učestvuje u obezbjeđivanju Hormuškog moreuza, sa brodovima za razminiranje tipa MJ332, a da bi u tu svrhu mogla da se koristi pomorska logistička baza u Džibutiju, u istočnoj Africi.

Na sastanku u Parizu, kojim će kopredsedavati francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, biće riječi i o tome da li bi američke trupe trebalo da budu uključene u potencijalnu misiju u Hormuškog moreuzu nakon prekida vatre.

Kancelarija francuskog predsjednika je saopštila da cilj sastanka je da okupi "neratoborne zemlje" spremne da doprinesu "čisto odbrambenoj misiji".

Moreuz, ključna ruta za globalne isporuke nafte i gasa, uglavnom je zatvoren od početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

(b92)