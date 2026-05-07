Emotivni oproštaj BHDCA od Kusturića: Njegovo ime je sinonim za hrabrost

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH oprostila se od Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ističući da je njegovo ime sinonim za hrabrost.

"Sa dubokim žaljenjem i neizmjernom tugom opraštamo se od Bobana Kusturića, čovjeka čije je ime postalo sinonim za profesionalizam, hrabrost i vizionarski razvoj vazduhoplovstva na našim prostorima. Odlazak Bobana Kusturića nenadoknadiv je gubitak za vazduhoplovnu zajednicu, ali i za cijelu BiH", naveli su oni.

Kako su dodali, njegov prerani odlazak ostavlja prazninu koju će biti teško popuniti, ali ostavlja i trag koji će služiti kao putokaz budućim generacijama vazduhoplovaca.

"Boban Kusturić nije bio samo pilot, bio je arhitekta modernog pristupa letenju. Njegov doprinos civilnom vazduhoplovstvu ogleda se u neumornom radu na uspostavljanju najviših standarda bezbjednosti i operativnosti. Zahvaljujući njegovoj viziji, realizovani su ključni projekti nabavke savremene opreme i letjelica, čime je civilni sektor podignut na nivo koji danas parira međunarodnim standardima ", ističu iz BHDCA.

Oni ističu da je Boban kroz svoj rad demonstrirao da vazduhoplovstvo u civilne svrhe ima i humanitarni karakter - spasavanje ljudskih života.

"Njegove akcije medicinskog transporta i gašenja požara postale su simbol nade za građane u najtežim trenucima. BHDCA izražava najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Neka mu je plavo nebo i vječna slava", zaključili su oni.

Komemoracija povodom njegove smrti održana je danas, 7.maja u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije - pilot. Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je svoj rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" - Republike Srpske. Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije istog i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavlja poslove načelnika uprave.

Rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.

Bobana Kusturića predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića.