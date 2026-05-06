Amidžić: Nema razloga za stavljanje na sivu listu Manivala

ATV
06.05.2026 12:47

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas u Banjaluci da nema razloga da BiH bude stavljena na sivu listu Manivala jer je usvojen Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

"Zakon je usvojen, ali u političkom smislu kolege iz Federacije BiH uvijek pokušavaju da nametnu neke stvari kako bi, po njihovom viđenju, bilo više BiH. Takav rad nije u skladu sa Ustavom", rekao je Amidžić na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da biti na sivoj listi Manivala znači povećanje troškova u bankarskom sistemu.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u poned‌jeljak, 4. maja, Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje potpunog mehanizma za implementaciju sankcionih mjera.

