Cvijanović: Djelovanje Lagumdžije neustavno, izvještaj Vlade stići će na potrebne adrese

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN

"To je političko Sarajevo već davno uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Inače, Zlatko Lagumdžija je svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav BiH djelujući u ime bošnjačkog člana, umjesto Predsjedništva BiH u cjelini", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da Lagumdžija ne predstavlja BiH, jer je zloupotrijebio imenovanje na mjesto ambasadora.

"Vidjećemo da li će Ministarstvo inostranih poslova (u Savjetu ministara) i Misija pri UN proslijediti izvještaj Vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju, on će stići na potrebne adrese", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".

Ona je istakla da je moguće da Lagumdžija, zaokupljen njenuim investicionim poduhvatima u BiH, neće stići da izvještaj proslijedi misijama u Njujorku ili neće, jer ga nervira sadržaj, a boli istina koju više ne može sakrivati svojim lažima.