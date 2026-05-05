Cvijanović: Djelovanje Lagumdžije neustavno, izvještaj Vlade stići će na potrebne adrese

Autor:ATV
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije antidejtonsko i neustavno, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN
"To je političko Sarajevo već davno uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Inače, Zlatko Lagumdžija je svojim djelovanjem bezbroj puta prekršio Ustav BiH djelujući u ime bošnjačkog člana, umjesto Predsjedništva BiH u cjelini", istakla je Cvijanovićeva.
Ona je navela da Lagumdžija ne predstavlja BiH, jer je zloupotrijebio imenovanje na mjesto ambasadora.
"Vidjećemo da li će Ministarstvo inostranih poslova (u Savjetu ministara) i Misija pri UN proslijediti izvještaj Vlade Republike Srpske članicama Savjeta bezbjednosti ili će nastaviti sa manipulacijama. U svakom slučaju, on će stići na potrebne adrese", napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".
Ona je istakla da je moguće da Lagumdžija, zaokupljen njenuim investicionim poduhvatima u BiH, neće stići da izvještaj proslijedi misijama u Njujorku ili neće, jer ga nervira sadržaj, a boli istina koju više ne može sakrivati svojim lažima.
Nedejtonsko i neustavno je jedino ponašanje i djelovanje ambasadora Zlatka Lagumdžije, ali ne i slanje izvještaja Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN. To je političko Sarajevo već davno uzalud pokušalo osporiti čak i pred Ustavnim sudom BiH. Inače, Zlatko Lagumdžija je… pic.twitter.com/iHNaxRFOvb— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) May 5, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu