Sjednica Savjeta ministara: Na dnevnom redu izvještaji o radu i kontrola naoružanja

Savjet ministara razmatraće danas izvještaje o radu institucija Savjeta ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou BiH.

Na dnevnom redu je i izvještaj o sprovođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz Centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u BiH u 2025. godini.

Ministri bi trebalo da razmotre informaciju o realizaciji višegodišnjeg kapitalnog projekta kupovine, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH, najavljeno je iz Savjeta ministara.

Pred ministrima će se naći i informacija o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom EU u prošloj godini. Na predloženom dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u službi na nivou institucija BiH za period 2026–2030. godina, koju je predložila Agencija za državnu službu.

Agencija za unapređenje stranih investicija na dnevni red je predložila analizu direktnih stranih investicija u BiH za 2024. i 2025. godinu, sa uporednim prikazom BiH i zemalja regiona u izvještajima međunarodnih organizacija. Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova.