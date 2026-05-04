Košarac: Dan koji je ogolio Sarajevo i pokazao njegovo pravo lice

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da je jučerašnji dan ogolio Sarajevo do srži i da je taj grad pokazao svoje pravo srbomrzačko, netolerantno, licemjerno i podmuklo lice.

"Svijeće i bijele ruže, položene u znak pijeteta prema ubijenima u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici završile su u kontejneru čim su delegacije iz Srpske i porodice žrtava otišle. Toliko o `multietničkom` Sarajevu", naglasio je Košarac.

On je napomenuo da su istog dana fudbaleri "Borca" iz Banjaluke na Koševu dočekani skandiranjem "ubij četnike" i uvredljivim grafitima.

Košarac je istakao da je poruka jasna i brutalno dosljedna - u Sarajevu nema mjesta za Srbe, ni za žive, ni za mrtve.

"Nije važno da li dolazite da u tišini i dostojanstvu odate počast zvjerski ubijenim vojnicima i civilima ili da u sportskoj atmosferi odigrate utakmicu. Odgovor Sarajeva je uvijek isti - Srbi nisu dobrodošli", ukazao je Košarac.

On je istakao da Sarajevo ne samo da ne priznaje zločine nad Srbima, nego srpske žrtve ponižava, omalovažava i ponovo ubija.

"Sarajevo ćuti o zločinu u Dobrovoljačkoj, o egzodusu 150.000 Srba, o 126 kazamata u ratnom Sarajevu, o tome da su Srbi u tom gradu tokom rata bili mučeni i ubijani samo zbog svoje nacije i vjere", naveo je Košarac.

On je dodao da je, s druge strane, Sarajevo glasno kada treba da širi antisrpsku histeriju, govor mržnje i uvrede.

"I tako, nakon što `oda počast` mrtvim Srbima bacajući svijeće i ruže u kontejnere, Sarajevo se seli na stadion da fudbalerima `Borca` poželi `srdačnu` dobrodošlicu uz `kosmopolitsko` skandiranje `ubij četnike`", rekao je Košarac.

On je istakao da onda još glasnije po bijelom svijetu šire lažne narative o "evropskom Jerusalimu" i "multietničkom Sarajevu".

"Ništa novo od Sarajeva. Samo laž, netrpeljivost i podmuklost, koje uzaludno pokušavaju zamaskirati mantrama o toleranciji, suživotu, multietničnosti...", zaključio je Košarac.

Nakon obilježavanja 34 godine od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, juče su u kontejner bačene ruže i svijeće, čime je uklonjen svaki trag pomena na ubijene.

Takođe, utakmicu fudbalera banjalučkog "Borca" i ekipe "Sarajevo" pratilo je skandiranje sarajevskih navijača "ubij četnike!". Osim skandiranja, na stadionu na Koševu osvanuli su i uvredljivi grafiti "Četnici, mrak vas čeka".