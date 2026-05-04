Logo
Large banner

Kojić: U Sarajevu narativ o ratu polako blijedi, ali mržnja raste

Autor:

ATV
04.05.2026 13:19

Komentari:

0
Којић: У Сарајеву наратив о рату полако блиједи, али мржња расте
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Sarajevo je danas, nažalost, oličenje srbofobije, umjesto da sa vremenom prođe proces suočavanja sa istinom i da priznaju zločine nad Srbima, u konkretnoj situaciji nad mladim pripadnicima JNA, izjavio je Srni poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

On je ocijenio da je očigledno da sarajevski lažni narativ o ratu u BiH polako blijedi, ali da, nažalost, mržnja raste.

"To je Sarajevo i to je pokazatelj da je mržnja prema Srbima podržana i od njihovih političara, jer nema osude za skandalozne poruke mržnje", ukazao je Kojić komentarišući bacanje cvijeća i svijeća nakon jučerašnjeg obilježavanja 34 godine od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Kojić je ukazao i na činjenicu da je fudbalski stadion na kome je juče utakmicu pratilo skandiranje sarajevskih navijača `Ubij četnike!` takođe mjesto javnog upućivanja na linč za sve Srbe koji žive u BiH.

On je naveo da očekuje i reakciju međunarodne zajednice, ali će vjerovatno kao i do sada izostati, čime prećutno podržava takvo ponašanje.

"Ovo sve nam je poruka da Republika Srpska nema alternativu, kao i da borba za nju mora biti neprestana", poručio je Kojić.

Nakon obilježavanja 34 godine od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, juče su u kontejner bačene ruže i svijeće, čime je uklonjen svaki trag pomena na ubijene.

Takođe, utakmicu fudbalera banjalučkog "Borca" i ekipe "Sarajevo" pratilo je skandiranje sarajevskih navijača "Ubij četnike!". Osim skandiranja, na stadionu na Koševu osvanuli su i uvredljivi grafiti "Četnici, mrak vas čeka".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Kojić

poslanik Kluba SNSD-a

pripadnici JNA

Dobrovoljačka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дом народа усвојио закон којим је БиХ избјегла "сиву листу"

BiH

Dom naroda usvojio zakon kojim je BiH izbjegla "sivu listu"

4 h

1
Никола Шпирић говори на конференцији за медије

BiH

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

4 h

0
Предсједништво БиХ

BiH

Milovanović: Političko Sarajevo i dalje pruža podršku teroristima

6 h

0
Владе Симовић

BiH

Simović: CIK jedna od kancerogenih tvari unutar demokratskog izbornog procesa u BiH

6 h

1

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner