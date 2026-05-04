Kojić: U Sarajevu narativ o ratu polako blijedi, ali mržnja raste

Sarajevo je danas, nažalost, oličenje srbofobije, umjesto da sa vremenom prođe proces suočavanja sa istinom i da priznaju zločine nad Srbima, u konkretnoj situaciji nad mladim pripadnicima JNA, izjavio je Srni poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

On je ocijenio da je očigledno da sarajevski lažni narativ o ratu u BiH polako blijedi, ali da, nažalost, mržnja raste.

"To je Sarajevo i to je pokazatelj da je mržnja prema Srbima podržana i od njihovih političara, jer nema osude za skandalozne poruke mržnje", ukazao je Kojić komentarišući bacanje cvijeća i svijeća nakon jučerašnjeg obilježavanja 34 godine od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Kojić je ukazao i na činjenicu da je fudbalski stadion na kome je juče utakmicu pratilo skandiranje sarajevskih navijača `Ubij četnike!` takođe mjesto javnog upućivanja na linč za sve Srbe koji žive u BiH.

On je naveo da očekuje i reakciju međunarodne zajednice, ali će vjerovatno kao i do sada izostati, čime prećutno podržava takvo ponašanje.

"Ovo sve nam je poruka da Republika Srpska nema alternativu, kao i da borba za nju mora biti neprestana", poručio je Kojić.

Nakon obilježavanja 34 godine od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, juče su u kontejner bačene ruže i svijeće, čime je uklonjen svaki trag pomena na ubijene.

Takođe, utakmicu fudbalera banjalučkog "Borca" i ekipe "Sarajevo" pratilo je skandiranje sarajevskih navijača "Ubij četnike!". Osim skandiranja, na stadionu na Koševu osvanuli su i uvredljivi grafiti "Četnici, mrak vas čeka".