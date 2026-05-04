Simović: CIK jedna od kancerogenih tvari unutar demokratskog izbornog procesa u BiH

Milica Jagodić
04.05.2026 09:54

Centralna izborna komisija je jedna od kancerogenih tvari unutar demokratskog izbornog procesa u BiH, rekao je Vlade Simović, politikolog.

"U BiH uvijek postoji jedan prostor neizvjesnosti što pomalo počinje da nervira građane i to je nešto što šteti cijelom demografskom procesu i izborima uopšte. Moramo biti zaista pošteni pa reći da je Centralna izborna komisija jedna od kancerogenih tvari unutar demokratskog izbornog procesa u BiH. Ona je zaista loša, i neinovativna institucija", rekao je Vlade Simović politikolog.

Prema njegovim riječima, zbog institucije poput CIK projektuje se veliki broj frustracija po pitanju izbora koji bi trebalo da budu jedan normalan proces koji se odvija na svake četiri godine, kao i da stalna dilema ili neizvjesnost kojoj svjedočimo ne bi trebali uopšte da postoje.

Simović se osvrnuo i na pitanje novih izbornih tehnologija

"Riječ je o šest hiljada skenera za identifikaciju birača i šest hiljada skenera za čitanje glasačkih listića tj. za čitanje izbornih rezultata koji bi svi u kompletu pomogli izbornom procesu. To je ogroman novac, mislim da se govori o desetinama miliona KM. To su stvari koje je CIK trebala mnogo ranije da uradi, ale evo vidimo da sa njima uvijek čeka zadnji trenutak", kaže Simović.

Simović: U Sarajevu priželjkuju pad Orbana i Trampa kao put ka slabljenju Srpske

Pored čitača glasova i skenera za identifikaciju birača važno je da postoji i sistem ručnog prebrojavanja glasova, pojašnjava Simović.

"Tamo gdje se ne poklope ručno brojanje glasova i sa skenerima, tu možemo reći da postoji neka vrsta odstupanja. U zemljama koje su to uvodile se ponavljaju izbori. Ono što je bitno je ko će da provodi taj cijeli proces, ko će da rukovodi softverom, koliko je to tehnički bezbjedno? Mislim da je ključno pitanje da li smo mi tehnički sposobni da izvedemo taj proces koji nije loš, on je dobar", naglašava Simović.

Nove izborne tehnologije predstavljaju dobar sistem, samo je neophodno da se tehnički provede sve na najbolji mogući način, kaže Simović.

