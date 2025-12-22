Logo
Određen pritvor bivšem ministru Milutinu Simoviću

Одређен притвор бившем министру Милутину Симовићу

Bivšem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutinu Simoviću, koji je uhapšen jutros zbog sumnje da je zloupotrijebio prava na reprezentaciju, određen je pritvor do 72 časa nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Simović je uhapšen jutros u Nikšiću po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Njegov branilac, advokat Miroslav Adžić rekao je da je Simović osumnjičen da je od 2017. do 2020. godine kao ministar poljoprivrede zloupotrijebio pravo na reprezentaciju.

"Na teret mu se stavlja da je u roku od tri godine u desetak slučajeva zloupotrijebio pravo na reprezentaciju u ukupnom iznosu od oko 5.000 evra, te da je riječ o više računa u iznosu od 100 do oko 500 evra", dodao je Adžić.

