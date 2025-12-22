Uhapšen bivši ministar u Crnoj Gori

Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutin Simović uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Simović je uhapšen jutros u Nikšiću, ali za sada nema podataka o kojoj novoj istrazi je riječ i šta se bivšem ministru stavlja na teret, objavio je portal "Vijesti".

Nekadašnji prvi čovjek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, pričinjena šteta državi od 300.000 evra.

Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića, kao i protiv bivšeg državnog sekretara Nemanje Katnića.

Milutin Simović bio je od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade u vrijeme dok je crnogorski premijer bio Duško Marković.

Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi sudski proces u drugom predmetu zbog nenamjenskog trošenja 23 miliona evra kredita iz Abu Dabi fonda.