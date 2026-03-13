Poljoprivrednici o mađarskoj mehanizaciji: Bili smo skeptični, ali...

Treći javni poziv za nabavku mađarske mehanizacije, opreme i alata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu otvoren je od danas.

Prvi dan javnog poziva već je oboren rekord u broju prijava u jednom danu. Interesovanje je veće nego ikad, a dosadašnja realizacija Programa podrške Vlade Mađarske privredi Republike Srpske bilježi veliki broj vrlo uspješnih pojedinačnih priča.

Jelenko Puzić 2023. kupio je liniju za pravljenje prirodnih sokova uz subvenciju Vlade Mađarske, uz očekivanja ali i realnu dozu opreza za do tada ne baš sasvim mu poznat mađarski brend.

Mašine su do danas proizvele 30 hiljada litara soka, a Puzić je za tri godine posadio još 3.500 hiljada sadnica voća, registrovao destileriju, ko je probao kaže unapređuje rakiju do savršenstva, a odnedavno pravi kraft džin na bazi jabuke koji se jedva čeka da izađe na tržište.

Liniju za proizvodnju nastavlja s istim proizvođačem. Nedugo nakon ponoći i otvaranja novog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku nove mađarske opreme Puzić je prvi ispunio prijavu na javni poziv.

"Nadamo se da ćemo dalje nastaviti sa nabavkom sljedećih mašina koje će još više da olakšaju i da povećaju proizvodnju soka i, normalno rakije", priča nam Jelenko.

Među 1.800 korisnika koji su u prethodne tri i po godine nabavili novu mađarsku mehanizaciju je i Dragan Kojić, ratar, povrtlar i stočar iz Kojčinovca. Kupio je do sada prikolicu i tifon uz 70% subvencije. Učestvovao je i kad Program podrške Vlade Mađarske nije bio najpopularniji

"Svi su na početku bili skeptični, šta se krije iza toga. Međutim, to je bio jedan jako jako dobar projekat i učestvovao sam u prethodna dva kruga. Sad planiram, evo već radim na ovom trećem. Kako da kažem... To je baš, baš mnogo značilo za naše domaće poljoprivrednike, jer vidite i sami, ove posljednje tri godine, zahvaljujući Fondaciji Progresus, naše selo ima jednu skroz novu sliku, jednu potpuno novu dimenziju", rekao je Kojić.

I Nebojša Đokić već je učestvovao u prva dva javna poziva. Valjak, tanjirača, prskalica i rolo presa. Sve novo i sve za manje od ukupno 22 hiljade evra. Preostalih 50 hiljada evra dala je Vlada Mađarske. Velika drljača, cisterna i germinator – plan je nove nabavke. Najbolje od svega je, kaže, što poljoprivrednici ni u jednom trenutku ne plaćaju ukupan novac, nego samo 30% cijene proizvoda, dok Vlada Mađarske finansira preostalih 70%.

"Mehanizacija po meni je mnogo skupa, a ne možemo mi baš da pratimo mi tolike trendove normalnih cijena koje su na tržištu, a 70% nam je to veliki značaj i da nema ovoga što daje mađarska Vlada, ja mislim da mnogo poljoprivrednika ne bi moglo da uzme ovu mehanizaciju", kaže Đokić.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu da se prijave na javni poziv od 13. marta do 13. aprila. Uslovi su registrovano poljoprivredno gazdinstvo, samostalno preduzetništvo ili preduzeće koje ima poljoprivrednu ili djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda, te nabavka nove mehanizacije, opreme ili alata za koje je Privredna komora Mađarske potvrdila da su proizvedeni u Mađarskoj.

"Što se tiče dokumenata, potrebno je da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš, potrebno je da imaju predračun od dobavljača za mehanizaciju koju žele da nabave. Uz predračun, takođe, potrebna je specifikacija i deklaracija da je proizvod mađarskog porijekla. Što se tiče prilaganja dokumenata, prilažu se isključivo u POS sistem na veb stranici Fondacije i na taj način se aplicira. Potrebno je možda petnaestak-dvadeset minuta kada imaju spremnu svu dokumentaciju, da popune tu prijavu i da podnesu prijavu na Javni poziv", kaže Martina Vlajić, Fondacija za održivi razvoj "Progresus“.

Poljoprivrednici i prerađivači mogu samostalno da popune prijave na javni poziv. Onima koji ne misle da su toliko vješti, ili nemaju volje i vremena u velikoj i značajnoj mjeri pomaže Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Širom Srpske su od početka Programa podrške Vlade Mađarske na raspolaganju ljudima koji žele da se prijave na javni poziv – potpuno besplatno i potpuno posvećeno svakom aplikantu.

"S obzirom da sav proces aplikacije ide preko onlajn platformi, većina poljoprivrednih proizvođača nije baš vična tome da podnesu prijave, pa su se javili nama za pomoć. U prvom krugu smo im to značajno olakšali, takođe i u drugom, evo i u trećem je već ogromno interesovanje za farmere", rekao je Mile Novaković, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Program podrške Vlade Mađarske privredi Republike Srpske krajem 2021. godine dogovorili su predsjednik Milorad Dodik i premijer Viktor Orban.

Više od 1.800 korisnika kupilo je od tada više od 3 i po hiljade mašina i alata za koje je Vlada Mađarske kroz dva realizovana javna poziva dodijelila nešto manje od 26 miliona evra podrške.