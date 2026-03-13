Reagovao MUP zbog najavljenog HVO okupljanja kod Dervente

Policijskoj upravi Doboj, ali ni samoj Policijskoj stranici Derventa, nije prijavljeno javno okupljanje koje se odnosi na obilježavanje godišnjice formiranja "3. bojne brigade HVO-a" u Modranu kod Dervente.

"Policijski službenici su postupajući po informacijama koje su se pojavile u javnosti da će 21. marta 2026. godine u Modranu biti organizovano obilježavanje godišnjice formiranja „3. bojne brigade HVO-a“ kontaktirali lice I.Ć. koje je na društvenim mrežama podijelilo poziv za skup, a koje je policijskim službenicima izjavilo je ove godine planirano obilježavanje istorijskih datuma hrvatskog naroda derventkog kraja, što podrazumijeva održavanje mise i obilazak groblja, ali da nije planirano nikakvo postrojavanje jedinica", saopšteno je iz policije.

Oni podsjećaju da se organizovanje javnog okupljanja, ali i svake druge aktivnosti koja može narušiti javni red i mir, može održati isključivo u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju Republike Srpske uz prethodnu prijavu i odobrenje nadležnog organa.

"Policijska uprava Doboj će postupati u skladu sa zakonom i preduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju očuvanja javnog reda i mira", saopšteno je iz policije.

Dodik: Neće biti nikakvog postrojavanja poraženih jedinica HVO-a u Modranu kod Dervente

Neće biti nikakvog postrojavanja bivših pripadnika poraženih snaga HVO-a u Derventi, Republika Srpska neće dozvoliti veličanje ideologije i formacija koje su počinile teške zločine protiv srpskog naroda, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dok Hrvatska zabranjuje obilježavanje dana srpskog stradanja, dok nekažnjeno prolazi rušenje i skrnavljenje srpskih grobova, Dodik je istakao da se prevario svako ko je očekivao da će Srbi na svojoj zemlji nijemo posmatrati veličanje jedinica koje su nas ubijale.

"Na svaki pokušaj takve provokacije, reagovaće državni organi Republike Srpske", napisao je Dodik na Iksu.