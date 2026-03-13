Lazarević se žalio na ubistvo Kulišića: ”Nisam znao da će ga Andrea ubiti!”

Dražen Lazarević, koji je nepravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog teškog ubistva Saše Kulišića u Doboju, rekao je u Vrhovnom sudu Republike Srpske da nije znao da će Andrea Kajganić ubiti svog supruga!

Lazarević je na žalbenom ročištu od sudskog vijeća tražio da ga oslobodi optužbe ili da ukine osuđujuću presudu i predmet vrati na novo suđenje.

Odbrana traži oslobađajuću presudu

”Poštovani sude, nisam bio na mjestu tragedije niti sam znao da će Andrea Kajganić ubiti svog supruga. Tragovi pneumatika potvrđuju da nisam bio na mjestu zločina. Tamo su nađeni tragovi samo jednog vozila. Ja sam bio na drugoj lokaciji”, rekao je Lazarević.

On kaže da je za teško ubistvo osuđen na osnovu indicija, odnosno iskaza svjedoka koja je pred sudom potvrdila da je tokom davanja izjave bila pod dejstvom alkohola. Naglasio je da je Andrea priznala ubistvo, ponavljajući da nije bio na mjestu zločina i da, tokom suđenja, u obzir nisu uzeti ni podaci sa GPS-a.

Tužilaštvo se žalilo zbog niske kazne

Na prvostepenu presudu žalbu je uložilo i dobojsko tužilaštvo tražeći strožu kaznu za Lazarevića. Žalbu je u sudnici podržala republički tužilac Svjetlanka Bijelić.

”Predlažemo sudu da uvaži žalbu tužilaštva, te da preinači prvostepenu presudu u pogledu kažnjava optuženog i da ga obaveže na plaćanje troškova postupka”, rekla je Bijelić.

Krivica nije dokazana van razumne sumnje

Lazarević branilac, advokat Rade Savić, nije detaljno iznosio žalbu navodeći da ostaje kod svih navoda koje je naveo u pisanoj žalbi.

”Prvostepeni sud činjenice nije utvrdio van razumne sumnje. Kroz prigovore odbrane i iskaz optuženog na to smo jasno i ukazali. Postoje samo indicije i iskaz svjedokinje koja je prepričala šta je čula, a bila je pod dejstvom alkohola”, rekao je Savić koji je sudu predložio da optuženog oslobodi optužbe ili da ukine prvostepenu presudu i postupak vrati na novo suđenje.

Kćerka limunadom omamila oca

Saša Kulišić ubijen je 30. januara 2024. godine. Njegova supruga Andrea Kajganić pred sudom je priznala ubistvo i prvostepeno je osuđena na 22 godine zatvora. Međutim, uvažavajući žalbu tužilaštva Vrhovni sud Republike Srpske je preinačio presudu i izrekao joj 25 godina zatvora.

U presudi se navodi da su ona i Lazarević, s kojim je bila u ljubavnoj vezi, u dogovoru sa maloljetnom kćerkom Kulišića i Kajganićeve razradili plan ubistva. Maloljetnica je oca omamila tako što mu je dala da popije limunadu u koju je izmrvila tablete ”treana”. Kulišić je od toga zaspao, pa su Andrea i Dražen iznajmljenim vozilima došli pred kuću. Kulišiću su u sobi zadali par udaraca, da bi mu potom oči i usta obljepili trakom, kojom su mu vezali i ruke i noge, oko kojih su vezali i konopac.

Ubijen sa četiri uboda nožem

Onesposobljenog čovjeka su stavili u gepek ”pežoa”, kojim je upravljala Kajganićeva, dok je Lazarević išao ispred nje ”reno meganom”. U presudi se navodi da su se odvezli do izletišta Preslica i odvezli se uzbdo. Kulišića su potom vukli do nizbrdice i na zemlji mu nožem zadali četiri ubodne rane od kojih je preminuo.

Nakon zločina su pobjegli i Kajganićeva je ”pežoom” krenula u Banjaluku gdje je iznajmila stan, dok se Dražen vratio do kuće Kulišića gdje se pozdravio sa maloljetnom A.K., te je izvjesno vrijeme boravio u stanu V.M. Ujutro je ”renoa” parkirao na parkingu, te se ”mercedesom” uputio u Banjaluku.

”Prema dogovoru i planu maloljetna A.K. je u jutarnjim satima nazvala kuma D.B. i rekla mu da tate nema kod kuće, ali da su njegove lične stvari u kući i da je krevet krvav”, navodi se prvostepenoj presudi.

Maloljetnoj kćerki je zbog učešća u ubistvu oca izrečena vaspitna mjera upućivanja u vaspitno-popravni dom.