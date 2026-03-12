Uhodio muškarca, pa nasrnuo na njega: Gađao ga flašom i tukao

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun donijeli su rešenje o zadržavanju S. P. (25) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Uhapšenom se stavlja na teret da je 11. marta, na teritoriji GO Zemun, najprije automobilom pratio oštećenog M. M. (49) i automobilom kojim je upravljao nekoliko puta udario u zadnji dio automobila oštećenog u namjeri da ga zaustavi, nakon čega mu je zadao nekoliko udaraca u glavu i tijelo i gađao ga pivskom flašom, zadavši mu lake tjelesne povrede.

U službenim prostorijama stanice Zemun obavljeno je prepoznavanje kada je oštećeni sa sigurnošću ukazao na S. P. kao na izvršioca krivičnog djela.

U zakonskom roku okrivljeni je doveden u tužilaštvo kada je pred javnim tužiocem i braniocem izjavio da ne želi da iznosi odbranu.

Imajući u vidu činjenicu da je rješenjem MUP-a okrivljenom pasivizirana adresa prebivališta, što predstavlja okolnost koja ukazuje na postojanje opasnosti od bjekstva, kao i da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na neposrednog očevica događaja, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo prijedlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, prenosi Telegraf.