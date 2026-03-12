Siner u polufinalu Indijan Velsa

Autor:ATV
Italijanski teniser Janik Siner se plasirao u polufianle Indijan Velsa pošto je u četvrtfinalu bio bolji od Lernera Tijena sa 6:1, 6:2.
Janik Siner je protutnjao kroz prvi set protiv Lernera Tijena rezultatom 6:1, demonstrirajući potpunu kontrolu nad mečom od samog starta.
Zadržao je italijanski teniser visok intenzitet i u drugom setu.
Italijan brzo uzvratio udarac i izjednačio na 1:1 nakon što je spasao dvije brejk lopte.
Prelomni trenutak dogodio se u trećem gemu, kada je Siner iskoristio treću brejk priliku u još jednom maratonskom nadmetanju i prešao u vođstvo.
U polufinalu će se sastati Aleksanderom Zverevim.
