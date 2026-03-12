Logo
Siner u polufinalu Indijan Velsa

ATV

12.03.2026

23:04

Јаник Синер
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Italijanski teniser Janik Siner se plasirao u polufianle Indijan Velsa pošto je u četvrtfinalu bio bolji od Lernera Tijena sa 6:1, 6:2.

Janik Siner je protutnjao kroz prvi set protiv Lernera Tijena rezultatom 6:1, demonstrirajući potpunu kontrolu nad mečom od samog starta.

Zadržao je italijanski teniser visok intenzitet i u drugom setu.

Italijan brzo uzvratio udarac i izjednačio na 1:1 nakon što je spasao dvije brejk lopte.

Prelomni trenutak dogodio se u trećem gemu, kada je Siner iskoristio treću brejk priliku u još jednom maratonskom nadmetanju i prešao u vođstvo.

Борис Алексић

Ostali sportovi

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

U polufinalu će se sastati Aleksanderom Zverevim.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Janik Siner

tenis

Indijan Vels

