Logo
Large banner

Đoković slomljen na konferenciji: "Stomak i problemi sa disanjem"

Izvor:

Kurir

12.03.2026

08:19

Komentari:

0
Новак Ђоковић на конференцији послије пораза од Џека Дрејпера
Foto: Printscreen/Youtube

Najbolji srpski teniser završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je nakon iscrpljujuće borbe doživio poraz od Džeka Drejpera.

Poslije dva i po sata igre Britanac je slavio sa 2:1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6).

Imao je Novak ozbiljnih fizičkih problema, posebno tokom trećeg seta. Nakon jednog spektakularnog ali i iscrpljujućeg poena koji je osvojio početkom odlučujućeg seta, ostao je bez goriva. U narednih 10-ak minuta jedva je dolazio do daha.

Na konferenciji za medije, koja je uslijedila nakon meča, priznao je da mu je stomak pravio probleme.

"Stomak... Stomak mi je izazvao i probleme sa disanjem. Bilo je prilično... Ali dobro, ne bih sada o tome. Ostaje žal, naravno, jer je jedan poen, par udaraca odlučilo pobjednika. Nisam ni znao podatak da sam osvojio poen više. Razočaran sam jer sam se vratio u meč kada je on servirao za pobjedu u trećem setu, atmosfera je bila nevjerovatna, sigurno najbolji meč na turniru. Čestitam mu, ostao je miran do kraja. Šteta, kada premotam film, čovjek je uvijek pametniji poslije bitke. Imao sam mnogo ovakvih pobjeda u životu, ali i poraza. Idemo dalje", rekao je vidno utučeni Srbin.

Pogledajte Novakovu konferenciju za medije:

Podijeli:

Tagovi :

Džek Drejper

Đoković Drejper

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: За сат времена можемо да читав Иран оставимо без струје

Svijet

Tramp: Za sat vremena možemo da čitav Iran ostavimo bez struje

3 h

0
Добио Ђоковића и пред хиљадама људи у САД назвао Новака једним именом

Tenis

Dobio Đokovića i pred hiljadama ljudi u SAD nazvao Novaka jednim imenom

3 h

0
"Сијеку ражањ, а зец у шуми": Блануша потврдио кандидатуру; Опозиција већ "дијели фотеље"

Republika Srpska

"Sijeku ražanj, a zec u šumi": Blanuša potvrdio kandidaturu; Opozicija već "dijeli fotelje"

3 h

4
Јутјуб приходовао од реклама више од 4 холивудска студија заједно

Ekonomija

Jutjub prihodovao od reklama više od 4 holivudska studija zajedno

3 h

0

Više iz rubrike

Добио Ђоковића и пред хиљадама људи у САД назвао Новака једним именом

Tenis

Dobio Đokovića i pred hiljadama ljudi u SAD nazvao Novaka jednim imenom

3 h

0
Новак Ђоковић и Лоренцо Мусети играју четвртфинале Аустралијан опена. Резултат пратити на АТВ

Tenis

Šok na Indijan Velsu: Đoković izbačen, Britanac slavio u taj-brejku

5 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner