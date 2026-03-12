Jutjub prihodovao od reklama više od 4 holivudska studija zajedno

Američka platforma Jutjub (YouTube) je prošle godine, prema procjenama istraživačke kuće MofetNejtanson (MoffettNathanson), ostvarila rekordnih 40,4 milijarde dolara prihoda od oglašavanja, čime je prvi put u istoriji nadmašila kombinovani prihod od reklama četiri velike medijske kompanije – Dizni (Disney), Paramaunt (Paramount), Vorner Bros Diskaveri (Warner Bros Discovery – WBD) i En-Bi-Si Juniverzal (NBCUniversal), koje su zajedno zaradile 37,8 milijardi dolara.

Ova promjena jasno pokazuje koliko se konzumiranje medijskog sadržaja mijenjalo tokom godina i kako su oglašivači prilagodili svoje strategije, prenosi TekKranč (TechCrunch).

Tradicionalni medijski konglomerati suočavaju se sa visokim troškovima produkcije i zasićenim tržištem striming platformi, dok Jutjub ubire prednosti modela zasnovanog na sadržaju koji kreiraju korisnici i na preciznom ciljanju publike.

„Ovo nije samo statistička anomalija, već potvrda nove realnosti u kojoj pažnja mlađih demografskih grupa vrijedi više od prestižnih televizijskih reklamnih termina“, navodi se u izvještaju.

Jutjub je posebno popularan među mlađom publikom, što oglašivačima omogućava preciznije usmjeravanje oglasa.

Platforma takođe ulaže u vještačku inteligenciju i tehnologije prepoznavanja lica, a nedavno je pokrenuta pilot-faza testiranja za dipfejk (deepfake) sadržaje političara, novinara i vladinih službenika.

Uprkos dominaciji nad Holivudom (Hollywood), Jutjub se i dalje suočava sa izazovima koje nameće tehnološki sektor.

Njegovi prihodi od oglašavanja su impresivni, ali i dalje predstavljaju tek dio rezultata kompanije Meta (Meta), koja je prošle godine ostvarila 196,2 milijarde dolara prihoda od reklama.