Koji su uslovi za upis Srednje škole unutrašnjih poslova?

Policijska uniforma za mnoge je više od posla, ona je poziv. Upravo o tom pozivu i mogućnostima školovanja više su saznali učenici Građevinske škole u Banjaluci. Policijski službenici predstavili su im uslove upisa, način školovanja i mogućnosti koje nudi Srednja škola unutrašnjih poslova. Zainteresovanih ima, a učenici kažu da im je prezentacija bila i zanimljiva i korisna.

"Meni se ovo svidjelo. Želim da budem od malena. Otac mi je policijski inspektor u centru za obuku, želio bih da upišem i konkurišem", kaže Dragan Mudrinjić, učenik drugog razreda Građevinske škole Banjaluka.

Dragan Mudrinjić

"Veoma je zanimljivo čuti ovakve informacije. Dosta mojih prijatelja je zainteresovano za ovako nešto. Ja nisam za to, ali je lijepo čuti", kaže Milica Milošević, učenica Građevinske škole.

Sa učenicima je svoje iskustvo podijelio i Mihajlo Škrbić, trenutno zaposlen kao školski policajac u Policijskoj stanici Lazarevo u Banjaluci. Kaže oduvijek je želio da bude policajac i Srednja škola unutrašnjih poslova to mu je i omogućila.

"Zadovoljan sam početkom svog radnog odnosa. Pripravnički je prošao brzo, dosta se naučilo. Više-manje, sve ono što su nas pripremali u internatu i školovanju što će nas čekati, to je i tako. Ima malih izuzetaka ali se uz praksu sve nadoknadi", kaže Mihajlo Škrbić, policijski službenik u PS Lazarevo.

Mihajlo Škrbić

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ove godine planira da raspiše konkurs za prijem učenika u Srednju školu. U planu je da bude primljeno 150 učenika.

"Od toga 120 dječaka i 30 djevojčica. Konkurs će izaći početkom aprila, biće na sajtu MUP-a. Ko je zainteresovan biće obaviješten. Došli smo da predstavimo srednju školu unutrašnjih poslova. Ona se razlikuje umnogome od drugih civilnih škola. Razlika je što naši učenici borave u našoj školi 24 sata, nose učeničku uniformu i sa njima su komandiri, nastavnici i drugo osoblje koje ih usmjerava i prati", kaže Čedomir Raca, glavni inspektor u Srednjoj školi unutrašnjih poslova.

Kako bi učenik upisao ovu školu potrebno je da ispuni opšte i posebne uslove.

"Što se tiče opštih, to je da su državljani Republike Srpske, da nisu kažnjavani i da imaju prebivalište na teritoriji Srpske, odnosno BiH. Od posebnih uslova imamo da su završili dva razreda neke druge škole i da uspjeh u ta prva dva razreda ne smije biti manji od dobar, a vladanje ne smije biti manje od vrlo dobro", kaže Raca.

Nakon završene srednje škole unutrašnjih poslova i pripravničkog staža u trajanju od šest mjeseci, svi učenici dobijaju stalno zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oni najbolji dobijaju priliku da uz finansijsku podršku ministarstva nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama kao što su Vojna ili Policijska akademija u Beogradu.

Uslovi za upis učenika u Srednju školu unutrašnjih poslova

U Srednju školu unutrašnjih poslova će se moći upisati učenici koji su završili prva dva razreda srednje škole, pod uslovom da imaju minimalno dobar uspjeh i vrlodobro vladanje, te da nisu stariji od 18 godina.

Uslovi za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata definisani su:

- Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje

- Pravilnikom o izmjeni pravilnika o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje

JAVNI KONKURS za upis učenika u treći razred Srednje škole unutrašnjih poslova možete preuzeti ovdje

Kako izgleda test opšte informisanost za kandidate Srednje škole unutrašnjih poslova možete da pogledate OVDJE.