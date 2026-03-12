Logo
Large banner

Koji su uslovi za upis Srednje škole unutrašnjih poslova?

Izvor:

ATV

12.03.2026

07:35

Komentari:

0
Који су услови за упис Средње школе унутрашњих послова?
Foto: ATV

Policijska uniforma za mnoge je više od posla, ona je poziv. Upravo o tom pozivu i mogućnostima školovanja više su saznali učenici Građevinske škole u Banjaluci. Policijski službenici predstavili su im uslove upisa, način školovanja i mogućnosti koje nudi Srednja škola unutrašnjih poslova. Zainteresovanih ima, a učenici kažu da im je prezentacija bila i zanimljiva i korisna.

"Meni se ovo svidjelo. Želim da budem od malena. Otac mi je policijski inspektor u centru za obuku, želio bih da upišem i konkurišem", kaže Dragan Mudrinjić, učenik drugog razreda Građevinske škole Banjaluka.

Драган Мудрињић
Dragan Mudrinjić

"Veoma je zanimljivo čuti ovakve informacije. Dosta mojih prijatelja je zainteresovano za ovako nešto. Ja nisam za to, ali je lijepo čuti", kaže Milica Milošević, učenica Građevinske škole.

Sa učenicima je svoje iskustvo podijelio i Mihajlo Škrbić, trenutno zaposlen kao školski policajac u Policijskoj stanici Lazarevo u Banjaluci. Kaže oduvijek je želio da bude policajac i Srednja škola unutrašnjih poslova to mu je i omogućila.

"Zadovoljan sam početkom svog radnog odnosa. Pripravnički je prošao brzo, dosta se naučilo. Više-manje, sve ono što su nas pripremali u internatu i školovanju što će nas čekati, to je i tako. Ima malih izuzetaka ali se uz praksu sve nadoknadi", kaže Mihajlo Škrbić, policijski službenik u PS Lazarevo.

Михајло Шкрбић
Mihajlo Škrbić

Ministarstvo unutrašnjih poslova i ove godine planira da raspiše konkurs za prijem učenika u Srednju školu. U planu je da bude primljeno 150 učenika.

"Od toga 120 dječaka i 30 djevojčica. Konkurs će izaći početkom aprila, biće na sajtu MUP-a. Ko je zainteresovan biće obaviješten. Došli smo da predstavimo srednju školu unutrašnjih poslova. Ona se razlikuje umnogome od drugih civilnih škola. Razlika je što naši učenici borave u našoj školi 24 sata, nose učeničku uniformu i sa njima su komandiri, nastavnici i drugo osoblje koje ih usmjerava i prati", kaže Čedomir Raca, glavni inspektor u Srednjoj školi unutrašnjih poslova.

Kako bi učenik upisao ovu školu potrebno je da ispuni opšte i posebne uslove.

"Što se tiče opštih, to je da su državljani Republike Srpske, da nisu kažnjavani i da imaju prebivalište na teritoriji Srpske, odnosno BiH. Od posebnih uslova imamo da su završili dva razreda neke druge škole i da uspjeh u ta prva dva razreda ne smije biti manji od dobar, a vladanje ne smije biti manje od vrlo dobro", kaže Raca.

Nakon završene srednje škole unutrašnjih poslova i pripravničkog staža u trajanju od šest mjeseci, svi učenici dobijaju stalno zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oni najbolji dobijaju priliku da uz finansijsku podršku ministarstva nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama kao što su Vojna ili Policijska akademija u Beogradu.

Uslovi za upis učenika u Srednju školu unutrašnjih poslova

U Srednju školu unutrašnjih poslova će se moći upisati učenici koji su završili prva dva razreda srednje škole, pod uslovom da imaju minimalno dobar uspjeh i vrlodobro vladanje, te da nisu stariji od 18 godina.

Uslovi za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata definisani su:

- Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje

- Pravilnikom o izmjeni pravilnika o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje

JAVNI KONKURS za upis učenika u treći razred Srednje škole unutrašnjih poslova možete preuzeti ovdje

Kako izgleda test opšte informisanost za kandidate Srednje škole unutrašnjih poslova možete da pogledate OVDJE.

Podijeli:

Tagovi :

Škola unutrašnjih poslova

MUP Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Društvo

Unikredit za CEE osigurava 2,6 milijardi evra novog povoljnog finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća širom regiona

5 d

0
Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

Gradovi i opštine

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

1 mj

0
Требињским средњошколцима коначно топло

Gradovi i opštine

Trebinjskim srednjoškolcima konačno toplo

1 mj

0
Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

Društvo

Oglasila se škola iz Laktaša o padanju učenika u nesvijest

2 mj

0

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Republika Srpska

Da li je Minić odbio duel sa Stanivukovićem?

12 h

5
Саво Минић и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

Ko radi svoj posao, a ko gleda u tuđe dvorište?

15 h

0
Цвијановићева у радној посјети Азербејџану

Republika Srpska

Cvijanovićeva u radnoj posjeti Azerbejdžanu

15 h

0
Састанак Горан Селак

Republika Srpska

Selak razgovarao sa rezidentnom koordinatorkom UN u BiH

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner