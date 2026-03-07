Unikredit za CEE osigurava 2,6 milijardi evra novog povoljnog finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća širom regiona

Unikredit za CEE predstavlja namjensku inicijativu Unikredit Grupe usmjerenu na pružanje finansiranja, savjetodavne podrške i rješenja zasnovanih na garancijskim programima za mikro, mala i srednja preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi, s ciljem podsticanja inovacija, održivosti i inkluzivnog rasta. Proširenje ove inicijative jasno potvrđuje strateški pravac kojim Unikredit ide u okviru nove, ambiciozne faze razvoja – Unikredit anlimited. Ovu fazu karakteriše neograničena ambicija, ne samo za UnikreditGrupu, već i za 20 miliona klijenata širom Evrope.

Nova faza oslanja se na 35 garancijskih linija koje su osigurali Evropski investicioni fond (EIF), Evropska investiciona banka (EIB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz podršku nacionalnih razvojnih programa, s ciljem ubrzavanja pristupa povoljnijim izvorima finansiranja za preduzeća u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i Sloveniji.

Među konkretnim prednostima za klijente izdvajaju se niži zahtjevi za kolateralom, povoljniji uslovi finansiranja, namjenski savjetodavni programi, kao i brži i jednostavniji procesi odobravanja finansiranja.

U okviru inicijative Unikredit za CEE poseban fokus biće na održivosti i energetskoj efikasnosti, digitalizaciji i inovacijama, jačanju konkurentnosti lokalnih lanaca snabdijevanja, kao i na inkluzivnom finansiranju preduzetnika, uključujući kompanije koje vode žene i mladi.

Nadovezujući se na čvrste temelje, inicijativa Unikredit za CEE je od svog pokretanja 2024. godine već omogućila više od 2 milijarde eura novih kredita kroz garancijske programe, čime je podržano više od 18.000 mikro, malih i srednjih preduzeća.

Podsjećamo da u okviru inicijative Unikredit za CEE d‌jeluje i lokalna inicijativa Unikredit za BiH, kroz koju Unikredit u Bosni i Hercegovini nudi širok spektar proizvoda i usluga namijenjenih SME segmentu. Kroz pažljivo kreirane pakete usluga, savremene digitalne alate i fleksibilna rješenja za plaćanje, Unikredit Bank d.d. Mostar omogućava poslovnim subjektima jednostavniji, sigurniji i brži razvoj poslovanja. Osim proizvoda i digitalnih usluga, malim i srednjim preduzećima dostupne su i EBRD „Go Green“ i „Go Digital in BiH“ kreditne linije te kreditna sredstava Njemačke razvojne banke KfW, namijenjene razvoju i modernizaciji poslovanja i podršci na putu zelene tranzicije. Dodatno, u saradnji s konsultantskom kućom Deloitte, Unikredit Bank već treću godinu zaredom realizuje Management Excellence Award Program (www.mea.ba) kao platformu posvećenu umrežavanju, edukaciji, osnaživanju, te prepoznavanju i nagrađivanju izvrsnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

AMINA MAHMUTOVIĆ

“Kao lider na trižištu, svjesni smo svoje odgovornosti da aktivno doprinosimo razvoju domaće privrede, s posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća kao ključne pokretače ekonomskog rasta. U skladu sa našom strategijom Unikredit anlimited, usmjereni smo na pružanje najkvalitetnijih usluga i rješenja našim klijentima, kako bismo zajedno stvarali održiv i kvalitetan rast. Naš cilj nije samo pružiti podršku privrednicima kroz savremne finansijske instumente i usluge, nego i kroz stučnost, iskustvo i posvećenost naših eksperata”, izjavila je Amina Mahmutović, predsjednica Uprave UnikreditBank d.d. Mostar.

“Mikro, mala i srednja preduzeća predstavljaju ključni pokretač ekonomskog razvoja i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Kroz inicijativu Unikredit za CEE želimo dodatno unaprijediti pristup finansiranju za domaće preduzetnike i kompanije, pružajući im podršku u daljem rastu, modernizaciji poslovanja i realizaciji investicija. Ova inicijativa u potpunosti je usklađena sa strateškim okvirom Unikredit anlimited, kroz koji nastojimo osnažiti lokalne ekonomije, podstaći inovacije i održive poslovne modele te našim klijentima omogućiti kvalitetna i konkurentna finansijska rješenja koja doprinose njihovom dugoročnom razvoju”, izjavio je Spas Vidarkinski, predsjednik Uprave UnikreditBank a.d. Banja Luka.

Spas Vidarkinski

Pored inicijative Unikredit za CEE, banke Unikredit Grupe širom regiona pružaju i širok spektar drugih finansijskih rješenja i oblika podrške poslovnim subjektima. Ukupna ulaganja u realnu ekonomiju regiona Centralne i Istočne Evrope, tokom protekle godine dostigla su 15 milijardi eura kredita, odobrenih za 430.000 mikro, malih i srednjih preduzeća.

„Novi finansijski kapacitet od 2,6 milijardi eura, zajedno sa našim evropskim partnerstvima i unaprijeđenim modelom distribucije, omogućava nam da podržimo hiljade preduzetnika u njihovom rastu, inovacijama i zelenoj tranziciji. Ovo je u potpunosti usklađeno sa našom strategijom Unikredit anlimited, koja je usmjerena na ubrzavanje kvalitetnog rasta, korištenje tehnoloških prednosti i osnaživanje naših zaposlenih kako bi klijentima pružili rješenja najvišeg standarda širom Centralne i Istočne Evrope“, izjavila je Teodora Petkova, direktorica UniCredita za Centralnu i Istočnu Evropu.