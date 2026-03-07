Energo klub: Noviteti iz RiTe Ugljevik, ERC-a i 'Elektrokrajine'

Izvor:
ATV
07.03.2026
12:01
U novom izdanju 'Energo kluba' istražujemo da li su u RiTE Ugljevik sabrali izgubljene milione - pitali smo direktora tog preduzeća.
Direktor ERS-a: Cijene električne energije ostaju iste. Saznali smo i najvažnije teme ovogodišnjeg SET-a, a na mnoge teme smo razgovarali sa Sašom Popovićem, prvim čovjekom 'Elektrokrajine.
Pričali smo i sa studentima rudarstva u Prijedoru.
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
