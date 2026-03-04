Logo
Bitno: Preduzetništvo žena

ATV

04.03.2026

12:38

Битно: Предузетништво жена
Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o ženskom preduzetništvu.

Za 'Bitno' govore: Žana Arsić, predsjednik Područne komore samostalnih preduzetnika Banjaluka, Olivera Radić, Savez za preduzetništvo žena pri Privrednoj komori Republike Srpske, Branislava Simanić, direktor Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije i Nikolina Jović, preduzetnica.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Bitno

ATV

Dragana Božić

