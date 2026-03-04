Bitno: Preduzetništvo žena

Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o ženskom preduzetništvu.

Za 'Bitno' govore: Žana Arsić, predsjednik Područne komore samostalnih preduzetnika Banjaluka, Olivera Radić, Savez za preduzetništvo žena pri Privrednoj komori Republike Srpske, Branislava Simanić, direktor Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije i Nikolina Jović, preduzetnica. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.