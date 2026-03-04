Bitno: Preduzetništvo žena

Izvor:
ATV
04.03.2026
12:38
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o ženskom preduzetništvu.
Za 'Bitno' govore: Žana Arsić, predsjednik Područne komore samostalnih preduzetnika Banjaluka, Olivera Radić, Savez za preduzetništvo žena pri Privrednoj komori Republike Srpske, Branislava Simanić, direktor Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije i Nikolina Jović, preduzetnica.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
