Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Banjaluka - Laktaši nije bilo povrijeđenih, a nakon policijskog uviđaja uspostavljen je normalan režim saobraćaja, rečeno je Srni u banjalučkoj Policijskoj upravi.
U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila danas u 10.45 časova, učestvovala su tri vozila, a zabilježena je materijalna šteta.
Zbog nezgode, saobraćaj se na tom dijelu puta odvijao naizmjenično, propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.
