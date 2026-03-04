Logo
Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

Izvor:

SRNA

04.03.2026

13:40

Удес на брзом путу код Бањалуке
Foto: Ustupljena fotografija

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Banjaluka - Laktaši nije bilo povrijeđenih, a nakon policijskog uviđaja uspostavljen je normalan režim saobraćaja, rečeno je Srni u banjalučkoj Policijskoj upravi.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila danas u 10.45 časova, učestvovala su tri vozila, a zabilježena je materijalna šteta.

Ротација-илустрација

Hronika

Spriječeno krijumčarenje državljana Turske i Kine u ovom dijelu BiH

Zbog nezgode, saobraćaj se na tom dijelu puta odvijao naizmjenično, propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom.

Saobraćajna nesreća

Laktaši

brzi put

