Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

Zbog teškog sudara, koji se prije podne dogodio na brzom putu Banjaluka - Laktaši, saobraćaj na ovom dijelu se odvija otežano.

U ovom udesu učestvovala su tri vozila, ali srećom nema povrijeđenih.

Iz PU Banjaluka za ATV je potvrđeno da se nezgoda desila i da je u funkciji samo jedna saobraćajna traka.

"U toku je uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom koja se dogodila danas u 10:45 na magistralnom putu M1-101, a u kojoj su učestvovala tri putnička vozila. Saobraćaj se odvija naizmjenično, propuštanjem jednom saobraćajnom trakom", rečeno je za ATV u banjalučkoj policiji.

Kako nam je rekao jedan od vozača koji se zadesio na mjestu događaja, čekanja su i do pola sata, zbog čega su formirane veće kolone vozila.