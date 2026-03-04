Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

Autor:Stevan Lulić
04.03.2026
12:00
Zbog teškog sudara, koji se prije podne dogodio na brzom putu Banjaluka - Laktaši, saobraćaj na ovom dijelu se odvija otežano.
U ovom udesu učestvovala su tri vozila, ali srećom nema povrijeđenih.
Iz PU Banjaluka za ATV je potvrđeno da se nezgoda desila i da je u funkciji samo jedna saobraćajna traka.
"U toku je uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom koja se dogodila danas u 10:45 na magistralnom putu M1-101, a u kojoj su učestvovala tri putnička vozila. Saobraćaj se odvija naizmjenično, propuštanjem jednom saobraćajnom trakom", rečeno je za ATV u banjalučkoj policiji.
Kako nam je rekao jedan od vozača koji se zadesio na mjestu događaja, čekanja su i do pola sata, zbog čega su formirane veće kolone vozila.
