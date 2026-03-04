Megan Foks u tangama "zapalila" mreže: Javio joj se i bivši zaručnik

Američka glumica Megan Foks vratila se na Instagram u velikom stilu tako što je pozirala u atraktivnom izdanju i oduševila pratitelje na spomenutoj društvenoj mreži. Na fotografije je reagovao i njen bivši zaručnik Mašin Gan Keli.

Pozirala je u majici i tangama, a "vrelo" izdanje upotpunila je samostojećim čarapama i štiklama s platformom na kojima su nacrtani listovi kanabisa.

"Sve je ljepše jer smo osuđeni na propast", navela je u opisu objave koja je prikupila više od tri miliona lajkova.

U komentarima su se nizale reakcije njenih oduševljenih fanova.

"Najljepša žena na svijetu", "Ove fotografije su mi popravile dan", "Izgledaš savršeno", neke su od njih.

Mašin Gan Keli je napisao: "Oduševljen sam što imam broj tvog telefona".

Par je raskinuo u novembru 2024. godine, nakon što je ona pronašla poruke koje je slao drugim ženama. Pokušali su se pomiriti, ali veza ipak nije opstala. Izvor za magazin People je ranije ovog mjeseca rekao:

"Oni već jako dugo nisu zajedno i njihova veza je završena. Njihova veza se u ovom trenutku svodi samo na zajedničko roditeljstvo. Megan je fokusirana na svoju d‌jecu i bebu i tek se prilagođava ovom novom poglavlju. To joj je zaista prioritet".