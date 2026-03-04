Logo
ATV na Nedjelji mode u Parizu: Pogledajte atmosferu prije početka revije

Autor:

ATV

04.03.2026

14:05

Недјеља моде у Паризу, Милица Ного
Foto: ATV

Ekipa ATV-a nalazi se u Parizu gdje će prisustvovati Nedjelji mode.

Недјеља моде у Паризу
Nedjelja mode u Parizu

Tamo je naša Milica Nogo koja će pratiti održavanje Nedjelje mode za sezonu jesen-zima 2026.

Недјеља моде у Паризу
Nedjelja mode u Parizu

Nedjelja mode u Parizu je prestižna serija dizajnerskih revija koje se održavaju dva puta godišnje (proleće/ljeto i jesen/zima), prikazujući najnovije trendove na lokacijama širom grada.

Pogledajte atmosferu prije početka revije.

Pariz

moda

Nedjelja mode u Parizu

ATV

