'ParlATVment': Dan žena

Foto: atv

'ParlATVment' u susret Danu žena - Od Klare Cetkin do heroina savremenog doba u kojem instant mediji nerijetko promovišu nasilje, nameću ultimatume ponašanja, vještacke estetske intervencije koje utiču na broj lajkova.

Gdje je 8. marta žena u svijetu kojim vlada pravilo: Ko je jači - ima više? Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.