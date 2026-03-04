Logo
'ParlATVment': Dan žena

'ParlATVment' u susret Danu žena - Od Klare Cetkin do heroina savremenog doba u kojem instant mediji nerijetko promovišu nasilje, nameću ultimatume ponašanja, vještacke estetske intervencije koje utiču na broj lajkova.

Gdje je 8. marta žena u svijetu kojim vlada pravilo: Ko je jači - ima više?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

