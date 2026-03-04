'ParlATVment': Dan žena

Izvor:
ATV
04.03.2026
15:16
'ParlATVment' u susret Danu žena - Od Klare Cetkin do heroina savremenog doba u kojem instant mediji nerijetko promovišu nasilje, nameću ultimatume ponašanja, vještacke estetske intervencije koje utiču na broj lajkova.
Gdje je 8. marta žena u svijetu kojim vlada pravilo: Ko je jači - ima više?
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
