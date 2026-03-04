Logo
Ministar finansija SAD otkrio kada počinje primjena Trampovih globalnih carina

Izvor:

Agencije

04.03.2026

16:02

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da će nedavno najavljena globalna carina od 15 odsto predsjednika Donalda Trampa biti primjenjena u toku ove nedjelje.

Besent je predvidio da će se američke carinske stope uskoro vratiti na nivo na kojem su bile prije nego što je Vrhovni sud poništio Trampove odredbe.

"Čvrsto vjerujem da će se carinske stope vratiti na stare nivoe u roku od pet mjeseci", rekao je Besent.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu doneo je 20. februara odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo predsjednik Donald Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Bijelu kuću.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom svijeta.

Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom, prenio je "Blumberg".

