Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

Izvor:

Tanjug

04.03.2026

11:54

Komentari:

0
Foto: ATV

Rat u Iranu izazvao je pad akcija avio-kompanija, pri čemu je sa tržišta izbrisano desetine milijardi dolara, što označava najveću krizu u globalnom vazdušnom saobraćaju od pandemije korona virusa.

Akcije njemačke Lufthanze pale su danas za 0,8 odsto, dok je australijski Kvantas (Qantas) oslabio za 2,7 odsto, pri čemu su obe kompanije ove nedjelje izgubile više od 10 odsto vrednosti.

Vlasnik Britiš ervejsa, IAG, pao je za dodatnih 1,5 odsto, nakon što je u prethodna tri dana izgubio više od 11 procenata, prenosi Rojters.

U Aziji su gubici takođe značajni, pošto su dionice firme Korejan er pale danas za 7,9 odsto, dok je Džepen erlajns (Japan Airlines) oslabio za 2,9 odsto.

Срушио се амерички авион

Hronika

Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

Među kineskim prevoznicima, Er Čajna i Čajna sautern erlajns zabeležili su pad vrijednosti akcija u rasponu od jedan do tri odsto.

Avio-prevoznici su dodatno pogođeni i rastom cena nafte, a zatvaranje vazdušnog prostora nad većim delom Bliskog istoka ih primorava da biraju duže i skuplje rute, posebno na linijama između Azije i Evrope.

Analitičari upozoravaju da bi cijene avio-karata mogle da porastu ako aktuelna situacija potraje.

Region Persijskog zaliva predstavlja ključno čvorište i za putnički i za kargo saobraćaj, što znači da poremećaji utiču i na globalne lance snabdijevanja i međunarodnu trgovinu.

