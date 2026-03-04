Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

Putnici iz Džede danas su sletili na Međunarodni aerodrom Sarajevu i tom prilikom su govorili o situaciji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vahid Derviš za medije je izjavio da je situacija u Saudijskoj Arabiji mirna, odlična.

Svijet Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

- Nema nikakve vanredne situacije, panike. Nismo bili u strahu. Ovaj svijet je svakako do sutra, tako da smo obavili sve ono što smo htjeli. Ljudi dolaze u Saudijsku Arabiju ko da se ništa ne dešava – kaže Derviš.

Adis Agibabić je istakao da nije imao strah.

- Da nije bilo društvenih mreža ne bi ni znali. Situacija se odvija sasvim normalno. Nije smanjen broj hodočasnika. U Džedi kad smo bili nikakva tenzija. Ne bi primjetili da nema problema u svijetu da nije bilo društvenih mreža. Dole ovaj dio gdje smo mi bili, Meka, Medina, Džeda, sve uredu. Morali smo promijeniti aviokompaniju – kaže on za medije.

Region Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

Mensur Čehajić iz Kaknja dočekao je kćerku na Međunarodnom sarajevskom aerodromu.

- Iza mene je jedna neprospavana noć. Bili smo u kontaktu, nije bila nešto napeta situacija – istakao je on.

Gazi iz Tunisa je izjavio kako nije imao strah. Pomenuo je da došao u Sarajevu sa suprugom.

- Ostaću sedam dana pa ću se vratiti ponovo – istakao je on, prenosi Avaz.