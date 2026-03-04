Logo
Large banner

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

Autor:

ATV

04.03.2026

12:39

Komentari:

0
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Putnici iz Džede danas su sletili na Međunarodni aerodrom Sarajevu i tom prilikom su govorili o situaciji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vahid Derviš za medije je izjavio da je situacija u Saudijskoj Arabiji mirna, odlična.

Бил Гејтс

Svijet

Bil Gejts pozvan na saslušanje u vezi sa slučajem Epstajn

- Nema nikakve vanredne situacije, panike. Nismo bili u strahu. Ovaj svijet je svakako do sutra, tako da smo obavili sve ono što smo htjeli. Ljudi dolaze u Saudijsku Arabiju ko da se ništa ne dešava – kaže Derviš.

Adis Agibabić je istakao da nije imao strah.

- Da nije bilo društvenih mreža ne bi ni znali. Situacija se odvija sasvim normalno. Nije smanjen broj hodočasnika. U Džedi kad smo bili nikakva tenzija. Ne bi primjetili da nema problema u svijetu da nije bilo društvenih mreža. Dole ovaj dio gdje smo mi bili, Meka, Medina, Džeda, sve uredu. Morali smo promijeniti aviokompaniju – kaže on za medije.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Region

Hrvatska pooštrava mjere: Evo ko je na udaru

Mensur Čehajić iz Kaknja dočekao je kćerku na Međunarodnom sarajevskom aerodromu.

- Iza mene je jedna neprospavana noć. Bili smo u kontaktu, nije bila nešto napeta situacija – istakao je on.

Gazi iz Tunisa je izjavio kako nije imao strah. Pomenuo je da došao u Sarajevu sa suprugom.

- Ostaću sedam dana pa ću se vratiti ponovo – istakao je on, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Saudijska Arabija

aerodrom

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вртић

Gradovi i opštine

Radnici vrtića četiri mjeseca bez plate

21 h

0
Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом

Gradovi i opštine

Gradonačelnik Prijedora s mitropolitom Jefremom i episkopom Savom

1 d

0
Кладионичар из БиХ освојио 840 хиљада КМ

Gradovi i opštine

Kladioničar iz BiH osvojio 840 hiljada KM

1 d

0
Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

Gradovi i opštine

Odbornici u Tesliću trže hitno sazivanje Skupštine grada

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Oglasio se Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner