Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

Autor:ATV
04.03.2026
12:39
Komentari:0
Putnici iz Džede danas su sletili na Međunarodni aerodrom Sarajevu i tom prilikom su govorili o situaciji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Vahid Derviš za medije je izjavio da je situacija u Saudijskoj Arabiji mirna, odlična.
- Nema nikakve vanredne situacije, panike. Nismo bili u strahu. Ovaj svijet je svakako do sutra, tako da smo obavili sve ono što smo htjeli. Ljudi dolaze u Saudijsku Arabiju ko da se ništa ne dešava – kaže Derviš.
Adis Agibabić je istakao da nije imao strah.
- Da nije bilo društvenih mreža ne bi ni znali. Situacija se odvija sasvim normalno. Nije smanjen broj hodočasnika. U Džedi kad smo bili nikakva tenzija. Ne bi primjetili da nema problema u svijetu da nije bilo društvenih mreža. Dole ovaj dio gdje smo mi bili, Meka, Medina, Džeda, sve uredu. Morali smo promijeniti aviokompaniju – kaže on za medije.
Mensur Čehajić iz Kaknja dočekao je kćerku na Međunarodnom sarajevskom aerodromu.
- Iza mene je jedna neprospavana noć. Bili smo u kontaktu, nije bila nešto napeta situacija – istakao je on.
Gazi iz Tunisa je izjavio kako nije imao strah. Pomenuo je da došao u Sarajevu sa suprugom.
- Ostaću sedam dana pa ću se vratiti ponovo – istakao je on, prenosi Avaz.
