Kako dobiti 48.000 evra? Provjerite da li imate pravo na povrat novca

U Njemačkoj je dugo postojala razlika u zaradi između muškaraca i žena, ali nova pravila EU o transparentnosti plata znači da se to mijenja.

Do 7. juna 2026. godine Njemačka mora da sprovede nova pravila koja će dati zaposlenima više prava ako su plaćeni manje nego kolege – bez opravdanog razloga.

Šta novo pravilo donosi?

Poslodavci moraju u oglasima ili ranije reći koliki je raspon plate za posao.

Zaposleni mogu tražiti pisane informacije o prosječnim platama kolega istog ili sličnog posla, posebno po polu.

Velike firme (100+ ili 150+ radnika) moraju objavljivati podatke o razlikama u platama.

Ako se utvrdi da žena prima manje od muškarca na istoj poziciji — i nema objektivnog razloga za to — poslodavac mora da isplati razliku i uključiti sve dodatke/bonuse.

Zašto se pominje 48.000 evra?

To je primjer kako bi račun mogao da izgleda ako je razlika u plati oko 400 evra mjesečno kroz 10 godina — ukupno oko 48.000 evra (bez bonusa). Zakon obično zastareva poslije 3 godine, ali ako zaposlene ranije nisu znali da su bili diskriminisani, ta kamata može da se računa i do 10 godina unazad.

Ko mora da dokaže šta?

Ako žena dokaže da njen muški kolega zarađuje više za isti posao, smatra se da je u pitanju diskriminacija. Poslodavac mora da dokaže da za to postoji objektivan razlog (npr. veća stručnost ili iskustvo). Razlog kao “on je bolje pregovarao” više ne važi.

Da li ovo važi i za Srbe koji žive i rade u Njemačkoj?

Da, važi, ali pod uslovom da:

- radite u Nemačkoj na ugovoru i primaš platu tamo

- plata se ne razlikuje bez opravdanog razloga u odnosu na kolege istog posla/iste vrijednosti

EU direktive i nemački zakon o transparentnosti plata važe za sve zaposlene u Njemačkoj, bez obzira na nacionalnost. Dakle, ako si Srbin/Srpkinja koji radi u Njemačkoj i plaćen/a si manje nego kolega u istoj poziciji - imaš pravo da zahtijevaš razliku.

