Kako dobiti 48.000 evra? Provjerite da li imate pravo na povrat novca

U Njemačkoj je dugo postojala razlika u zaradi između muškaraca i žena, ali nova pravila EU o transparentnosti plata znači da se to mijenja.
Do 7. juna 2026. godine Njemačka mora da sprovede nova pravila koja će dati zaposlenima više prava ako su plaćeni manje nego kolege – bez opravdanog razloga.
Poslodavci moraju u oglasima ili ranije reći koliki je raspon plate za posao.
Zaposleni mogu tražiti pisane informacije o prosječnim platama kolega istog ili sličnog posla, posebno po polu.
Velike firme (100+ ili 150+ radnika) moraju objavljivati podatke o razlikama u platama.
Ako se utvrdi da žena prima manje od muškarca na istoj poziciji — i nema objektivnog razloga za to — poslodavac mora da isplati razliku i uključiti sve dodatke/bonuse.
To je primjer kako bi račun mogao da izgleda ako je razlika u plati oko 400 evra mjesečno kroz 10 godina — ukupno oko 48.000 evra (bez bonusa). Zakon obično zastareva poslije 3 godine, ali ako zaposlene ranije nisu znali da su bili diskriminisani, ta kamata može da se računa i do 10 godina unazad.
Ako žena dokaže da njen muški kolega zarađuje više za isti posao, smatra se da je u pitanju diskriminacija. Poslodavac mora da dokaže da za to postoji objektivan razlog (npr. veća stručnost ili iskustvo). Razlog kao “on je bolje pregovarao” više ne važi.
Da, važi, ali pod uslovom da:
- radite u Nemačkoj na ugovoru i primaš platu tamo
- plata se ne razlikuje bez opravdanog razloga u odnosu na kolege istog posla/iste vrijednosti
EU direktive i nemački zakon o transparentnosti plata važe za sve zaposlene u Njemačkoj, bez obzira na nacionalnost. Dakle, ako si Srbin/Srpkinja koji radi u Njemačkoj i plaćen/a si manje nego kolega u istoj poziciji - imaš pravo da zahtijevaš razliku.
