U Republici Srpskoj sutra će početi februarska isplata d‌ječijeg dodatka za 16.937 d‌jece ili 9.963 roditelja, za šta je obezbijeđeno 2.584.470 KM, saopšteno je iz Fonda za d‌ječiju zaštitu Srpske.

Materinski dodatak primiće 3.445 porodilja i za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.398.670 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu ostvarile su 144 porodilje za 114 trećerođene i 36 četvrtorođene d‌jece, a za isplatu je obezbijeđeno 84.600 KM.

Ekonomija Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 329.000 KM za 645 porodilja, odnosno 658 novorođenčadi.

Februarskom isplatom za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju predviđene su 343.374 KM. /