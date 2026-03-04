Logo
Large banner

Obezbijeđeno više od 2,5 miliona KM, sutra počinje isplata

Autor:

ATV

04.03.2026

12:25

Komentari:

0
Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата
Foto: ATV

U Republici Srpskoj sutra će početi februarska isplata d‌ječijeg dodatka za 16.937 d‌jece ili 9.963 roditelja, za šta je obezbijeđeno 2.584.470 KM, saopšteno je iz Fonda za d‌ječiju zaštitu Srpske.

Materinski dodatak primiće 3.445 porodilja i za isplatu ovog prava izdvojeno je 1.398.670 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu ostvarile su 144 porodilje za 114 trećerođene i 36 četvrtorođene d‌jece, a za isplatu je obezbijeđeno 84.600 KM.

Авион

Ekonomija

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 329.000 KM za 645 porodilja, odnosno 658 novorođenčadi.

Februarskom isplatom za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju predviđene su 343.374 KM. /

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

isplata

materinski i dječiji dodatak

Javni fond za dječiju zaštitu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

Ekonomija

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

5 h

0
kreditna kartica, prevara

Ekonomija

Velika promjena stiže u banke: Šta to znači za korisnike?

6 h

0
Петровић: Нема повећања цијене струје у овом тренутку

Ekonomija

Petrović: Nema povećanja cijene struje u ovom trenutku

6 h

0
Majstor, zanatlija

Ekonomija

Njemačka ostala bez kvalifikovanih radnika: Mnoge firme prestaju sa radom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Oglasio se Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner