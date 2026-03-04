Petrović: Nema povećanja cijene struje u ovom trenutku

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović rekao je za RTRS da je Rudnik i Termoelektrana Ugljevik u teškoj situaciji zbog problema u snabdijevanju ugljem i da neće biti na mreži do 20. aprila.

On je rekao da je Elektroprivreda već stotinu dana bez električne energije iz Termoelektrane Ugljevik i da bi, ukoliko bi ta situacija potrajala, morala da kupuje energiju.

- Uvjeren sam da ćemo izdržati mart bez kupovine energije i sopstvenim kapacitetima nadoknaditi - rekao je Petrović, dodajući da je uprava RiTE preduzela dobre poteze u pravcu racionalizacije troškova.

On je naveo da će RiTE Ugljevik do 20. marta biti u minusu 50 miliona KM, ali da je od jeseni moguće poboljšanje situacije i završetak godine bez minusa ukoliko se nastavi eksploatacija uglja koja je zaustavljena.

Petrović je rekao da je rasla cijena mrežarine, ali ne i električne energije koja je najjeftiniji energent, dodajući da rast mrežarine najviše osjete mali potrošači kod kojih ta stavka iznosi više od polovine ukupnog računa.

Dodao je da je mrežarina prihod distributivnih preduzeća i da Republika Srpska i dalje ima nižu cijenu struje u odnosu na zemlje regiona.

- Nema povećanja cijene struje u ovom trenutku, analize su na stolu, prati se situacija - istakao je Petrović.

On je rekao da bi u narednom periodu eventualne nove tenzije i poremećaji na tržištu energenata, zbog rata na Bliskom istoku, mogli dodatno uticati na cijene i stabilnost snabdijevanja električnom energijom.