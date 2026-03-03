Nagli skok valute: Najveće jačanje za više od 10 godina

Izvor:
Švajcarski franak je naglo ojačao u odnosu na evro i dostigao najviši nivo od 2015. godine.
Skok je uslijedilo nakon što su investitori potražili sigurna utočišta za kapital nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, koji je izazvao rast cijena energenata i povećao globalnu neizvjesnost.
Franak je porastao za oko 0,6 odsto u odnosu na evro i dostigao nivo od oko 0,9030 franaka za evro, što je najveće jačanje švajcarske valute za više od 10 godina, prenosi Rojters.
Švajcarska valuta je ojačala i prema dolaru, dok je evro oslabio, što odražava zabrinutost investitora zbog energetskih rizika za evropsku ekonomiju.
Jačanje franka usledilo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran, što je povećalo rizik od dugotrajnog konflikta na Bliskom istoku i izazvalo skok cijena nafte i gasa.
Rast cijena energije posebno pogađa Evropu, koja je veliki uvoznik energenata, što dodatno opterećuje evro i povećava potražnju za stabilnijim valutama, prenosi portal Investing.
Švajcarski franak se tradicionalno smatra sigurnim utočištem za imovinu u periodima globalnih kriza, zajedno sa japanskim jenom i zlatom.
Investitori često prebacuju svoj kapital u ove valute kada raste geopolitička neizvesnost, kako bi zaštitili vrijednost imovine od tržišnih turbulencija.
Američki dolar je takođe ojačao, dok su valute povezane sa većim rizikom, poput australijskog dolara i britanske funte, oslabile.
Analitičari ističu da će dalji tok konflikta i kretanje cijena energije imati ključnu ulogu u određivanju pravca globalnih valutnih tržišta u narednom periodu.
