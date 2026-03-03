Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Bijeloj kući sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom (Jarrod Agen).

Ko je Džerod Ejgen?

Džerod Ejgen je američki politički savjetnik i visoki zvaničnik u administraciji Donalda Trampa. Obavlja funkciju izvršnog direktora Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju, odjel koji je lično formirao američki predsjednik Tramp.

Savjet je uspostavljen u februaru 2025. godine ukazom predsjednika i ima za cilj da centralno koordiniše politiku energije pod rukovodstvom Bijele kuće.

Taj savjet savjetuje predsjednika o strateškim pitanjima američke energetske politike i pomaže da se unutar administracije usklade politike koje podstiču energetsku proizvodnju, regulaciju i infrastrukturu.

Kao zamjenik savjetnika predsjednika i šef tog savjeta, Ejgen ima ulogu da koordiniše savezne agencije, vladina tijela i industrijske partnere kako bi se energetski projekti i strateški planovi brže sprovodili u praksu.

Energetika je fokus broj jedan za novu administraciju Donalda Trampa, a američki predsjednik je izabrao upravo Ejgena kao čovjeka od povjerenja.