Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

03.03.2026
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Bijeloj kući sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom (Jarrod Agen).
Džerod Ejgen je američki politički savjetnik i visoki zvaničnik u administraciji Donalda Trampa. Obavlja funkciju izvršnog direktora Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju, odjel koji je lično formirao američki predsjednik Tramp.
Savjet je uspostavljen u februaru 2025. godine ukazom predsjednika i ima za cilj da centralno koordiniše politiku energije pod rukovodstvom Bijele kuće.
Taj savjet savjetuje predsjednika o strateškim pitanjima američke energetske politike i pomaže da se unutar administracije usklade politike koje podstiču energetsku proizvodnju, regulaciju i infrastrukturu.
Kao zamjenik savjetnika predsjednika i šef tog savjeta, Ejgen ima ulogu da koordiniše savezne agencije, vladina tijela i industrijske partnere kako bi se energetski projekti i strateški planovi brže sprovodili u praksu.
Energetika je fokus broj jedan za novu administraciju Donalda Trampa, a američki predsjednik je izabrao upravo Ejgena kao čovjeka od povjerenja.
