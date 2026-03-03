Logo
Large banner

Ko je Džerod Ejgen? Visoki savjetnik Donalda Trampa sastao se sa Željkom Cvijanović

Autor:

ATV

03.03.2026

18:08

Komentari:

0
Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић
Foto: Instagram/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Bijeloj kući sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju SAD Džerodom Ejgenom (Jarrod Agen).

Ko je Džerod Ejgen?

Džerod Ejgen je američki politički savjetnik i visoki zvaničnik u administraciji Donalda Trampa. Obavlja funkciju izvršnog direktora Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju, odjel koji je lično formirao američki predsjednik Tramp.

Savjet je uspostavljen u februaru 2025. godine ukazom predsjednika i ima za cilj da centralno koordiniše politiku energije pod rukovodstvom Bijele kuće.

Taj savjet savjetuje predsjednika o strateškim pitanjima američke energetske politike i pomaže da se unutar administracije usklade politike koje podstiču energetsku proizvodnju, regulaciju i infrastrukturu.

Kao zamjenik savjetnika predsjednika i šef tog savjeta, Ejgen ima ulogu da koordiniše savezne agencije, vladina tijela i industrijske partnere kako bi se energetski projekti i strateški planovi brže sprovodili u praksu.

Energetika je fokus broj jedan za novu administraciju Donalda Trampa, a američki predsjednik je izabrao upravo Ejgena kao čovjeka od povjerenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džerod Ejgen

Željka Cvijanović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пељешки мост

Region

Otkrivene pukotine na Pelješkom mostu: Skandal otkrili Italijani, hitno se oglasile Hrvatske ceste

3 h

0
Најновија одлука! Евролига се сели у Сарајево?

Košarka

Najnovija odluka! Evroliga se seli u Sarajevo?

3 h

1
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

Republika Srpska

Cvijanović u Bijeloj kući sa Džerodom Ejgenom

3 h

9
"Политичко Сарајево не одустаје": Узуновић поново тражи да се Додик избрише из регистра!

BiH

"Političko Sarajevo ne odustaje": Uzunović ponovo traži da se Dodik izbriše iz registra!

3 h

4

Više iz rubrike

Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

Svijet

Nacionalna garda i cvijeće u obliku pijetla: El Menčo sahranjen u zlatnom kovčegu

3 h

0
Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Svijet

Urušio se krov američke ambasade u Rijadu

3 h

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Iranski medij: Ajatolahov sin je živ

4 h

0
Зграда скупштине у Кому сравњена је са земљом у ваздушном нападу

Svijet

Sravnjena sa zemljom zgrada gdje se bira novi iranski vrhovni vođa! Ko je bio unutra?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

10

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

21

03

Ovo je novo američkog oružje! Upravo je prvi put upotrebljeno protiv Irana

21

01

Selak za ATV: Pravosudne institucije na nivou BiH su vanustavne

20

46

Makron naredio: Nosač aviona "Šarl de Gol" ide u Sredozemno more

20

36

Tramp: Cijene nafte će pasti kada se završi rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner