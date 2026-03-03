Flin: Strateški cilj je spriječiti Iran da ima nuklearno oružje

Autor:Kristina Sekerez
Uništavanje balističkih kapaciteta i mornarice Irana, ciljevi su SAD-a. Sprečavanje Irana da ikada ima nuklearno oružje – strateški je cilj, kaže to američki general Majkl Flin.
Bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD poručuje da Iran nije pokazao bilo kakvu odgovornost koja bi mu omogućila da ima na raspolaganju nuklearno oružje.
„Iran je rekao da će uništiti u potpunosti Izrael, zakleo se na smrt Americi i ja želim da to ljudi shvate, jer poruka koju ja želim da prenesem danas je da mi moramo biti odvažni i hrabri da zaista, pod jedan shvatimo modele koji su trenutno na snazi uključujući i ovaj ovdje, da shvatimo kakvi su ti modeli, u svakom slučaju, vaše vođstvo to razumije, i da se onda borimo da dođe do promjena“, kaže general Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD
Srpska podržava napore SAD da riješe problem nuklearnog oružja u Iranu, ali i nastojanja Izraela da osigura svoju i bezbjednost jevrejskog naroda, poruka je Milorada Dodika. Predsjednik SNSD-a podsjeća da je Iran u BiH bio veoma negativno pozicioniran u ključnim trenucima.
„A to je u trenutku raspada bivše Jugoslavije. Slali su oficire koji su organizovali mudžahedinske jedinice protiv Srba, činile ogromne zločine nad našim narodom. Slali su oficire, bio je i onaj njihov komandant Sulejmani ovdje. Kasnije je njihova Ambasada, koja je imala 440 uposlenika, isključivo su radili na promociji muslimanskih i džihadističkih vrijednosti protiv srpskog naroda i hrišćanstva“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Situaciju na Bliskom istoku prate i u Vladi Srpske. Razmišlja se, kaže premijer, i koliko će to uticati na proljećnu sjetvu i standard građana.
„Sve zavisi koliko će trajati sukob u Iranu, zatvaranje moreuza, dolazak roba, pomalo i panično ponašanje što je možda i očekivati i Evrope, a onda se sve to preliva na nas, tako da ćemo pratiti“ , rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj i BiH je stabilna, ali zahtjeva mjere pojačanog opreza, ocjena je stručnjaka za bezbjednost. Prisutni su vidljivi bezbjednosni izazovi i rizici, za sada bez direktne prijetnje. Slobodan Župljanin upozorava da bi bilo koji bezbjednosni incident u regionu značajno ugrozio bezbjednost svih na Balkanu.
