Čija je nadležnost raskrsnica kod kampusa?

Međutim, zbog radova, prilazi pješačkim prelazima su raskopani, trotoari isprekidani, a kretanje pješaka svedeno na kretanje između rupa, mašina i gustog saobraćaja.

„Gospodine je li teško preći ulicu? – Kako nije ja po pet minuta tamo čekam.Iza mene tu, vidite ovde je opasno.Ovde bi se nešto trebalo riješiti“.

„ Jeste nezgodno je, baš je nezgodno“, kažu građani.

Grupa građana već je pisala peticiju Gradu Banjaluka i Putevima Republike Srpske. Predstavnici Puteva Republike Srpske naglašavaju da su upoznati s peticijom i nezadovoljstvom građana. Ističu da podržavaju njihove zahtjeve, ali - nisu nadležni.

„Što se tiče inicijative za izgradnju pasarele mi se tu u potpunosti slažemo ali mi nismo nadležni za to, nadležan je Grad Banjaluka. Mi se nadamo da će u narednom periodu taj problem biti riješen. To je na gradskim planerima da riješe taj problem adekvatno“, rekao je Vedran Pjanić, rukovodilac Odjeljenja za građenje puteva Republike Srpske.

Magistralni putevi i putni objekti na njima, prema Zakonu o javnim putevima Republike Srpske, republička su nadležnost. Podvožnjaci, nadvožnjaci, podzemni i nadzemni prelazi su putni objekti. Pa ipak, isti Zakon precizira razlike u tome ko snosi troškove i ko održava dio kolovoza, s jedne, i dio koji nije kolovoz, s druge strane. Odjeljenje za saobraćaj i puteve u Gradu Banjaluka odgovara da radovi, koje uopšte ne obavlja Grad, idu u skladu s planiranom dinamikom. Bezbjednošću učesnika u saobraćaju će se, kako pišu, baviti kad se završi raskrsnica.

Građani zahtijevaju privremena rješenja i to što prije. Prvi čovjek Grada poziva pješake da paze kad prelaze ulicu. Eventualna pasarela je, tvrdi, nadležnost Puteva Srpske.

"Pozivamo učesnike u saobraćaju pješake da povedu računa o tome. Pasarela u procjenama košta 2,5 miliona, vidjećemo. Pasarele treba da grade putevi, ali evo u redu uključiće se i grad prema tome to su pitanja više za Vladu, ali pošto je na teritoriji grada jasno je da sam veoma zainteresovan. – Iz Puteva kažu da je vaša nadležnost izgradnja pasarela. – Rekao sam sve ne bih se ponavljao", rekao je Draško Stanivuković gradonačelnik Banjaluke.

I po principu mir, mir, mir niko nije kriv, a izgleda ni nadležan ovoga puta Gradonačelnik Banjaluke neće se ponavljati ali udesi na ovoj dionici puta hoće ukoliko se ne pronađe rješenje koje bi omogućilo bezbjedan prelazak ulice za pješake.

A što se tiče izjave gradonačelnika da Putevi treba da grade pasarele, demantuje ga aneks Sporazuma o izgradnji kružne raskrsnice koji je lično u ime grada potpisao s Putevima Republike Srpske sredinom decembra prošle godine. Aneksom je predviđeno da se, ukoliko se to ispostavi kao najbolje rješenje prema stručnim procjenama bezbjednosti saobraćaja, grad Banjaluka obavezuje da izgradi pasarelu ili podvožnjak. To što gradonačelnik tvrdi suprotno je manji problem od toga što je sporazumom propisano da grad ima rok od 5 godina da izgradi pasarelu ili podvožnjak.

Iako se radi o saobraćajnici na kojoj su prisutne velike gužve činjenica je da je pješački prelaz koji je bezbjedan ovde izostao. Građani se pitaju da li je neophodno da se desi tragedija da bi Grad Banjaluka reagovao