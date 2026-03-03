Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

Muškarac je povrijeđen nakon što je, prema riječima njegove kćerke, napadnut od strane čopora pasa lutalica u neposrednoj blizini Osnovne škole "Borisav Stanković" u Banjaluci.

Šta se dogodilo?

Incident se desio u večernjim časovima

Muškarac pao bježeći od pasa

Zadobio povrede glave i polomio dva zuba

Prevezen u Hitnu pomoć, potom na dodatne preglede

Slučaj prijavljen Komunalnoj policiji

Ispraćao gosta

Kako je ispričala, incident se dogodio u večernjim časovima, kada je njen otac ispraćao gosta prema autobuskoj stanici. Psi su se, kako navodi, nalazili na školskom igralištu i u blizini škole, gd‌je se, prema njenim riječima, često okupljaju.

"Psi su krenuli prema njima, a moj otac se u tom trenutku sapleo i pao. Nisu ga ugrizli, ali je pao i zadobio ozbiljne povrede. Izgledao je kao da je pretučen, udario je glavom, polomio dva zuba i odmah smo ga odvezli u Hitnu pomoć, a potom i na dodatne preglede", ispričala je ona za "Nezavisne novine".

Izbjegao teže posljedice

Dodaje da je njen otac, srećom, izbjegao teže posljedice, ali da su izuzetno uznemireni, posebno jer se sve dogodilo u blizini škole koju pohađaju d‌jeca.

Upozorenje mještana

Prema njenim riječima, mještani već duže vrijeme upozoravaju na prisustvo pasa lutalica u ovom dijelu grada, te tvrde da se oni često zadržavaju iza škole i preko puta školskog dvorišta.

"Pisalo se i u grupama Savjeta roditelja da su psi ranije napadali prolaznike, a jednom prilikom je jedan čovjek, bježeći od pasa, jedva pobjegao u autobus", navela je ona.

Ističe da je nakon incidenta kontaktirala nadležne komunalne službe, čiji su radnici odmah izašli na teren, ali da psi u tom trenutku nisu zatečeni, jer se, kako kaže, ne zadržavaju stalno na istom mjestu.

"Rečeno nam je da ih neko hrani i da zbog toga često dolaze, ali da ih nije uvijek moguće odmah ukloniti", dodala je ona.

Škola obavještavala nadležne službe

Slučaj je, kako navodi, prijavljen i školi, koja je, prema njenim saznanjima, ranije već obavještavala nadležne službe o problemu pasa lutalica u okolini.

"Slučaj je prijavljen Komunalnoj policiji, odmah je došao čovjek, ali oni nisu bili tu. Ovi su dobro uhranjeni, znači da ih neko hrani, ali ipak predstavljaju veliku opasnost", kazala je ova mještanka.

Građani izražavaju zabrinutost, posebno zbog bezbjednosti d‌jece, te apeluju na nadležne institucije da što prije pronađu rješenje ovog problema, prenose Nezavisne.