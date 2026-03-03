Vlasnik Mek Tir Paba o sporu sa Borcem

Vlasnik banjalučkog Mek Tir Paba Dalibor Šajić oglasio se o sporu sa Rukometnim klubom Borac oko naplate rente za lokal u kojem drži ugostiteljski objekat.

On je objasnio kako je do spora došlo i poručio da će platiti kirije ukoliko se u žalbenom postupku potvrdi prvostepena presuda.

Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

Povodom donošenja prvostepene sudske odluke kojom sam obavezan da Rukometnom klubu Borac Banja Luka plaćam zakupnine za najam poslovnog prostora "Mek Tir Pab“ u cilju otklanjanja svih nedoumica, ali i neistina koje su posljednjih dana plasirane javnosti, pod punom materijalnom, moralnom, ali i krivičnom odgovornošću

IZJAVLjUJEM

Dana 07.12.2011. godine u svojstvu zakupca zaključio sam ugovor o zakupu poslovnog prostora, koji je danas poznat kao "Mek Tir Pab", na ukupan period trajanja do 31.12.2027. godine.

U martu 2023. godine zaprimio sam opomenu pred tužbu od Nebojše Torbice, koji se, prema izvodu iz katastarske evidencije, legitimisao kao vlasnik predmetnog prostora i zatražio da se zakupnina ubuduće uplaćuje njemu, uz upozorenje iseljenja iz poslovnog prostora.

Odmah po prijemu ove opomene pred tužbu kontaktirao sam predstavnike RK Borac kao zakupodavca i upoznao ih o navedenom, te sam u cilju pronalaženja za sve strane prihvatljivog rješenja održao nekoliko sastanaka sa predstavnicima RK Borac i Nebojšom Torbicom. Tada sam upoznat o postojanju sudskih sporova između navedenih strana oko prava svojine nad predmetnim poslovnim prostorom.

S obzirom da suprotstavljene strane nisu mogle doći do kompromisnog rješenja, u cilju izbjegavanja plaćanja dvostrukih iznosa zakupnina objema stranama, podnio sam Osnovnom sudu Banja Luka, zahtjev za polaganje zakupnina na depozitni račun suda, do okončanja svih sudskih postupaka koji se vode između suprotstavljenih strana oko vlasništva nad predmetnim poslovnim prostorom.

Međutim, sud je odbio moj zahtjev za polaganje novca na sudski depozit bez jasnog obrazloženja.

Ja sam ponudio RK Borac (iako mi isti nisu dostavili dokaz o pravu svojine nad poslovnim prostorom), uobzirujući dugogodišnju izuzetno korektnu saradnju, da plaćam njima i dalje iznose zakupnina, ali da mi obezbjede garanciju (bankarsku/hipoteku) da u slučaju da izgube spor od Nebojše Torbice, ću biti u mogućnosti da od njih naplatim zakupnine koje bi u tom slučaju bio u obavezi da platim Nebojši Torbici.

Međutim RK Borac Banja Luka nije bio u mogućnosti da mi ponudi bilo kakvu garanciju i zaštitu od dvostrukog plaćanja zakupnina.

Nakon toga je došlo do predmetne tužbe kojom me je RK Borac tužio za neplaćane zakupnine u periodu od prijema opomene pred tužbu od strane Nebojše Torbice, pa ubuduće.

Istovremeno, Nebojša Torbica je pristao da mi izda bankarske garancije u slučaju da izgubi spor oko vlasništva od RK Borac, kojima bi bio zaštićen od dvostrukog plaćanja zakupnina, što sam ja prihvatio i odlučio da plaćam zakupnine Nebojši Torbici koji se Izvodom iz knjige uloženih ugovora legitimisao kao vlasnik predmetnog poslovnog prostora. Napominjem da sam do dana sačinjenja ovog saopštenja sve iznose zakupnina platio Nebojši Torbici.

Prema toma, u slučaju da pravosnažnom sudskom odlukom Nebojša Torbica izgubi sudske sporove od RK Borac oko vlasništva nad poslovnim prostorom, ja ću dobrovoljno ili putem bankarske garancije od istog naplatiti sve dužne zakupnine u korist druge strane, odnosno RK Borac Banja Luka.

Dakle, ja ne želim da niti jednoj od strana u sporu osujetim pravo na naplatu zakupnina, jer sam 13 godina bio uredan platilac istih, ali samo želim da se osiguram od dvostrukog plaćanja zakupnina, što bi predstavljalo ozbiljan teret po poslovanje mene kao samostalnog preduzetnika.

Takođe ističem, a vezano za nepravosnažnu odluku suda kojom sam obavezan da RK Borac Banja Luka platim prethodno navedene iznose zakupnina i troškova parničnog postupka, da ću izvršiti plaćanje u zakonskom roku, ukoliko navedena odluka bude potvrđena u žalbenom postupku u korist tužioca RK Borac Banja Luka.

Za sve navedeno u ovom saopštenju imam dokaze i spreman sam da ih prezentujem javnom mnenju u cilju zaštite ekonomskih i komercijalnih interesa, ali i zaštite svoje porodice i sebe lično, koji trpimo ničim opravdanu osudu javnosti kako na društvenim mrežama, tako i na području elektronskih medija.