Hrvatska šalje avione po svoje državljane na Bliskom istoku

Izvor:

24sata.hr

03.03.2026

12:48

Хрватска шаље авионе по своје држављане на Блиском истоку
Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u dijelovima susjednih država, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na najviši stepen opreza, smireno i odgovorno postupanje, kao i striktno pridržavanje uputa lokalnih vlasti, stoji u saopštenju koje u cjelosti prenosi portal 24sata.hr.

Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja u države pogođene aktuelnom krizom, dok se hrvatskim državljanima koji se tamo već nalaze savjetuje boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničenje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja i kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacije potrebno je ostati na sigurnom mjestu dok se signal ponovo ne uspostavi.

U koordinaciji sa nadležnim državnim organima angažovan je avion Croatia Airlinesa za evakuaciju hrvatskih državljana.

U saradnji sa nadležnim organima Republike Hrvatske i avio-kompanijom AirTrade, obezbijeđen je dodatni avion koji će prilikom povratka preuzeti hrvatske hodočasnike iz Izraela i sigurno ih prevesti u Lion, odakle mogu nastaviti put do Zagreba.

Takođe, Hrvatska agencija za civilno vazduhoplovstvo je u stalnom kontaktu sa više avio-kompanija radi organizacije mogućih evakuacionih letova. U toku su razgovori, između ostalog, sa kompanijama „Etihad Airways“ „flydubai, u vezi sa mogućnošću prevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana.

Prioritet prilikom povratka imaju posebno ranjive grupe – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istovremeno, svim pogođenim putnicima savjetuje se registracija putem mejla navedenog u saopštenju.

