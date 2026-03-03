Ljekari se bore za život žene koju su napali psi: Policajci ih morali ubiti da bi je spasili

Sinoć oko 22 sata u beogradskom naselju Kumodraž odigrala se scena kao iz filmova strave i užasa.

Dva krvoločna psa rase Kane korso napala su ženu G. D. (57) u dvorištu porodične kuće u Beranskoj ulici, ostavljajući je da se bori za život u lokvi krvi!

Mirno beogradsko veče prekinuli su krici koji su ledili krv u žilama. Nesrećna žena izašla je samo da baci smeće, ni ne sluteći da će je u sopstvenom dvorištu napasti zvjeri kojima je vjerovala.

"Htjeli da je rastrgnu!"

Komšije iz Beranske ulice, vidno potresene, opisuju trenutke užasa. Kažu da su psi bukvalno pokušavali da raskomadaju nesrećnu ženu.

"Čuli smo vrisku koja nije zvučala ljudski. Dotrčali smo do kapije i vidjeli horor - dva ogromna psa su je kidala, ujedali su je svuda po tijelu. Nismo smjeli da uđemo, zvjeri su bile potpuno van sebe", priča jedan od očevidaca za ''Telegraf.rs''.

Policija upala u krvavo dvorište

Drama je dostigla vrhunac kada su na lice mjesta stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Ljekari su nemoćno stajali ispred kapije jer su razjareni psi, obliveni krvlju, čuvali svoj "plijen" i nisu dozvoljavali nikome da priđe.

Svjesni da svaka sekunda odlučuje o životu i smrti, policajci su donijeli jedinu moguću odluku - izvukli su oružje i ušli u dvorište. Kada su zvjeri krenule u napad na službena lica, odjeknuli su pucnji. Psi su usmrćeni na licu mjesta kako bi se ženi ukazala pomoć.

Ljekari se bore za život

Prizor koji su lekari zatekli bio je toliko strašan da su i najiskusniji okretali glavu. Žena je bila u kritičnom stanju, sa ranama po cijelom tijelu.

G. D. je hitno transportovana u Urgentni centar gdje je odmah prebačena u operacionu salu.

Pacijentkinja je trenutno smještena na odjeljenje intenzivne njege i nalazi se u stanju neposredne životne opasnosti.

Beograd je zanijemeo pred ovom tragedijom.

Istraga je u toku, a postavlja se pitanje: Šta je natjeralo ljubimce da se u sekundi pretvore u krvoločne zveri?