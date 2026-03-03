Logo
Kako voda i so mogu da utiču na organizam?

03.03.2026

13:21

Вода чаша
Foto: Pixabay

Ispiranje grla vodom s prstohvatom soli već se dugo koristi kao kućni lijek za grlobolju i manje tegobe, ali na društvenim mrežama sada je popularno piti tu mješavinu kao jutarnji "boost".

Tvrdi se da može poboljšati hidrataciju i povećati energiju. Iako bi nekim ljudima mogla donijeti određene koristi, stručnjaci upozoravaju da većini to zapravo nije potrebno.

Kako pijenje vode sa soli može uticati na tijelo?

U teoriji, ova mješavina može povećati nivo natrijuma u krvi, zadržati više vode u krvotoku i pomoći održavanju adekvatnog protoka krvi. So je elektrolit koji je tijelu potreban za osnovne funkcije, a prirodno ga gubimo znojenjem, mokrenjem i plakanjem.

Kada se natrijum – glavni sastojak soli – poveća u krvi, više vode ostaje u krvotoku nego bez dodate soli. To je važno jer dovoljna količina krvi omogućava pravilan prenos kiseonika, hranljivih materija, otpadnih supstanci, hormona i imunih ćelija kroz tijelo.

Ali to ne znači da bi svi trebalo da počnu da piju slanu vodu ujutru. "Većina nas već unosi previše natrijuma u ishrani, tako da zapravo nemamo potrebu da dodajemo još soli", rekla je dijetetičarka Roksana Ehsani za Health. Dodala je: "Običnim ljudima nije potrebno da dodaju so u vodu za piće".

Prekomjeran unos soli povezan je s povišenim krvnim pritiskom, što može dovesti do srčanih problema poput srčanog i moždanog udara. Ipak, nefrolog Blais Abramović ističe da bi određene grupe mogle imati koristi, na primjer osobe koje brzo gube vodu i natrijum zbog čestog proliva, gripa, upale pluća ili infekcije mokraćnog sistema, kao i ozbiljni sportisti ili oni koji se mnogo znoje zbog vrućine i vlage.

Ko bi trebalo da izbjegava ovaj trend?

Prstohvat soli iznosi oko 145 miligrama, što je "vrlo mala količina", rekao je Abramović. Ipak, dodaje da je čak i tako mala količina soli u vodi "uglavnom neprikladna ili nepotrebna".

Abramović snažno savjetuje da ovaj trend izbjegavaju osobe s bolestima bubrega, jetre, visokim krvnim pritiskom ili drugim srčanim problemima poput srčane insuficijencije. Takođe, loša je ideja za osobe s dijabetesom tipa 2 ili za one koji paze na unos soli, dodala je Ehsani.

Voda

napitak

