Šta je sindrom iznenadne dojenačke smrti?

ATV

02.03.2026

17:51

beba
Foto: Pixabay

Sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS) odnosi se na neobjašnjivu smrt naizgled zdrave bebe. Neki to nazivaju i smrću u krevetiću jer beba obično umire u svom krevetiću.

Uzrok smrti nije poznat, međutim čini se da bi SIDS mogao biti povezan sa defektima u dijelu bebinog mozga koji kontroliše disanje odojčeta i njegovo/njeno uzbuđenje iz sna.

SIDS se javlja kod sasvim zdrave bebe u spavanju te se ne može predvidjeti.

Faktori koji mogu biti povezani:

1.Defekti mozga

2.Niska tjelesna težina na rođenju, može se dogoditi da se bebin mozak nije potpuno razvio

3.Respiratorne infekcije

Faktori životne sredine

vrtic

Hronika

Oglasila se policija zbog smrti djeteta u banjalučkom vrtiću

1.Spavanje na stomaku ili boku

2.Spavanje na mekanoj površini

3. Djeljenje kreveta sa roditeljem ili bratom ili sestrom može dovesti do nenamjernog gušenja

4.Pregrijavanje, pri čemu toplota povećava rizik od SIDS-a kod bebe.

илу-вртићи-12112025

Banja Luka

Dijete preminulo u vrtiću u Banjaluci

Sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS) nema uzroka i ne može se uvijek spriječiti.

