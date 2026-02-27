Logo
Beba od 18 mjeseci pala sa 33 metra visine

27.02.2026

15:50

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине
Foto: Pixabay

Trenuci agonije odigrali su se u Sankt Peterburgu, kada je beba od 18 mjeseci pala sa visine od 33 metra, a dvije medicinske sestre su je spasile držeći kaput kao improvizovanu sigurnosnu mrežu.

Na snimku koji su zabilježili očevici vidi se kako dijete otvara prozor i nalazi se na ivici ponora.

Nekoliko sekundi kasnije, beba je pala, ali je uspjela da preživi zahvaljujući kaputu na koji je pala.

Prema lokalnim medijima, dijete je prevezeno u bolnicu gd‌je je utvrđeno da, uprkos velikoj visini sa koje je palo, nije zadobilo teže povrede.

"Postupile smo instinktivno. Nismo znale kako da se ponašamo u takvoj situaciji", rekla je medicinska sestra Ana Kamasova.

Nafta

Svijet

Holandija na najvećem gubitku zbog zabrane uvoza ruske nafte

Kamasova je dodala:

"Stajao je tamo, otvarao i zatvarao prozor iznova i iznova. Ja sam stajala tačno ispod prozora. Druga žena mi je prišla i rekla: 'Hoćemo li da ga uhvatimo?' Odgovorila sam: 'Hajde.' Vid‌jele smo kako mali d‌ječak počinje da se penje na prozorsku dasku kao da silazi sa sofe, prvo jednom nogom, pa drugom i shvatile smo da će se to desiti. Onda je neko povikao: 'Pada, pada', i već je bio u našim rukama", rekla je ona.

Svjedoci su izjavili da je mališan pokušavao da otvori prozor na posljednjem spratu dok je bio bez nadzora odraslih.

Navodi se da su njegovi roditelji u trenutku incidenta bili u posjeti komšijama, dok je njegov 18-godišnji brat bio kod kuće i igrao video-igricu u drugoj sobi.

Prema istim informacijama, prozor koji je dijete otvorilo nije imao sigurnosnu bravu, prenosi "DailyMail".

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3610673.html">

