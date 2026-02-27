Svjedočenje bivšeg američkog državnog sekretara Hilari Klinton o vezama njenog supruga, bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona, sa ozloglašenim pokojnim američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom je lažno, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Bil Klinton je sve znao. I Hilari Klinton takođe sve zna. Ono što je rekla juče bila je laž, čista izmišljotina", navela je Zaharova na medijskom forumu "Moskva-Islamabad".

Ona je uporedila laži Klintonove sa lažima "ultraliberalne gomile" o situaciji u Ukrajini, koju je Klintonova "stvorila i od koje je profitirala".

Hilari Klinton je juče svjedočila pred američkim Kongresom o slučaju "Epstajn".

Ona je negirala da je posjećivala Epstajnovo ostrvo i ostale nekretnine, i tvrdi da "nije imala pojma" o njegovim kriminalnim aktivnostima, niti se sjeća da ga je ikada srela.

Svjedočenje bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona u slučaju Epstajn je zakazano za danas.