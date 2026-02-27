Logo
Large banner

Zaharova o svjedočenju Hilari Klinton: ''Ono što je rekla je čista izmišljotina''

27.02.2026

16:50

Komentari:

0
Хилари Клинтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Svjedočenje bivšeg američkog državnog sekretara Hilari Klinton o vezama njenog supruga, bivšeg predsjednika SAD Bila Klintona, sa ozloglašenim pokojnim američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom je lažno, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Bil Klinton je sve znao. I Hilari Klinton takođe sve zna. Ono što je rekla juče bila je laž, čista izmišljotina", navela je Zaharova na medijskom forumu "Moskva-Islamabad".

Самостријел

Hronika

Prvi detalji horora u Kraljevu: Samostrijelom ubio ženu, majka pobjegla od sina

Ona je uporedila laži Klintonove sa lažima "ultraliberalne gomile" o situaciji u Ukrajini, koju je Klintonova "stvorila i od koje je profitirala".

Hilari Klinton je juče svjedočila pred američkim Kongresom o slučaju "Epstajn".

Ona je negirala da je posjećivala Epstajnovo ostrvo i ostale nekretnine, i tvrdi da "nije imala pojma" o njegovim kriminalnim aktivnostima, niti se sjeća da ga je ikada srela.

Веш машина

Savjeti

Operite pravilno zimsku jaknu u mašini: Izgledaće kao nova

Svjedočenje bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona u slučaju Epstajn je zakazano za danas.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Hilari Klinton

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Наида Бешлагић

Scena

Zvezda Granda pobijedila rak

1 h

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Ekonomija

Rusi i MOL se usaglasili oko NIS-a

1 h

0
Ракитић се мучио с куглицом

Fudbal

Rakitić borbom sa kuglicom na žrijebu nasmijao sve - VIDEO

1 h

0
Бриге око новца престају за ова три знака

Zanimljivosti

Brige oko novca prestaju za ova tri znaka

1 h

0

Više iz rubrike

Овај град уводи забрану алкохола

Svijet

Ovaj grad uvodi zabranu alkohola

1 h

0
Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

Svijet

Beba od 18 mjeseci pala sa 33 metra visine

1 h

0
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

Svijet

Holandija na najvećem gubitku zbog zabrane uvoza ruske nafte

1 h

0
Медицинска сестра преминула на пракси

Svijet

Medicinska sestra Aleksandra umrla tokom prakse na privatnoj klinici

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner