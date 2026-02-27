Medicinska sestra Aleksandra umrla tokom prakse na privatnoj klinici

Izvor:
Medicinska sestra Aleksandra Kristina V. (23) iz Konstance u Rumuniji preminula je tokom smjene u klinici Euromaterna dok je bila na praksi, saopštila je lokalna policija.
Prema prvim izvještajima, mlada žena se tokom jutarnje smjene požalila na bolove u stomaku. I pored napora kolega da joj pruže pomoć, Aleksandri nažalost nije bilo spasa.
Pretpostavlja se da je smrt nastupila usljed unutrašnjeg krvarenja.
Policija je 27. februara oko 8.20 časova primila poziv na broj 112 i odmah je reagovala. Službenici su potvrdili da se radi o zaposlenoj (23), a prvim pregledom na licu mjesta nisu utvrđeni tragovi nasilja.
Tijelo je prebačeno u mrtvačnicu Centralnog groblja radi obdukcije koja će utvrditi tačan uzrok smrti.
"Na osnovu početnih istraga sprovedenih na licu mjesta, nisu utvrđeni vidljivi tragovi nasilja", rekli su predstavnici Kancelarije javnog tužioca u Konstanci.
U ovom slučaju podnijeta je i krivična prijava, kako bi se sprovela detaljna istraga.
Ovaj tragičan događaj potresao je zaposlene u klinici, a istraga će pružiti više informacija o okolnostima koje su dovele do iznenadne smrti mlade medicinske sestre.
